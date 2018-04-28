Проверка Ленобласти на радиацию обойдётся бюджету в 2 млн рублей

Специалисты планируют проехаться по Ленинградской области со счётчиком Гейгера и измерить уровень радиации. На эти нужды областной бюджет выделит 2 млн рублей.

"Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды" объявило аукцион на мониторинг радиационной обстановки на территории Ленобласти с использованием автоматизированной системы контроля.

Судя по техдокументации, речь идёт о предоставлении сведений заказчику о радиационной обстановке в местах размещения специальных постов. Они есть в административных центрах всех районов.

Срок оказания услуг — до декабря 2018 года. Бюджету Ленобласти эти необычные работы обойдутся в 2 миллиона рублей.