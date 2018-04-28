В Мегионе возведут памятник пограничнику

На заседании архитектурного совета в администрации Мегиона было принято решение о возведении памятника в честь пограничника.

Эту инициативу предложил Николай Якименко, который в прошлом сам служил в пограничных войсках. Николай от себя и имени друзей-сослуживцев обратился к главе города Олегу Денейке с предложением установить памятник, посвящённый пограничным войскам.

Решено, что монумент установят временно на площади у памятника Воину-освободителю. Мало кто знает, какую роль играют пограничные войска в охране и защите границ нашего государства, а ещё, что именно на них пришлись самые страшные удары во время начала Великой Отечественной войны.

Предполагается, что памятник появится на площади к 28 мая. В этот день в стране будут отмечать 100-летие пограничных войск.

Отметим, что деньги на возведение памятного знака мегионцы собрали своими силами, и примерный эскиз пограничники выбрали сами.