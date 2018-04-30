В Кургане начинается охота на бродячих животных

Бездомные псы стаями бегают по улицам города, голодные, грязные и злые. Они заглядывают людям в глаза, прося ласки, еды и крова. Иногда озлобленные и напуганные они бросаются на людей, которые их пинают, бьют палками или убивают. Жители города бьют тревогу и просят убить пугающих их псов. В этом году под отлов попадут 235 бездомных собак. По информации Администрации Кургана, Департамент развития городского хозяйства контракт с ООО «Профессиональная охота 45», на сумму 390 тысяч рублей. За эти деньги, предприятие, специализирующиеся на отлове беспризорных животных должно будет провести работу. В мэрии поясняют, что всех подряд животных убивать не будут.

Отловленные собаки будут обследованы и если они не агрессивны по отношению к людям, идут на контакт, то убивать их не станут. Таких животных попытаются пристроить в приюты или найти хозяина. Агрессивных и больных собак усыпят. Тела отвезут в Челябинскую область , где захоронят в яме Беккера. Однако курганцы не верят в такую гуманность. Зоозщитники беспокоятся, что животных не будут отлавливать и вывозить с территории: