«Страшно подходить к своему подъезду»: курганцы жалуются на расплодившихся бездомных собак

Жители Кургана в соцсетях жалуются на бездомных собак, расплодившихся с наступлением весны. Так, по словам подписчицы группы «Интересный Курган» во «ВКонтакте», в подвале одного из домов на улице Радионова поселились 6 бродячих собак, которые бросаются на прохожих.

— Сегодня собаки напугали маленькую девочку, которая шла одна из школы. Хорошо, что рядом оказались взрослые. Уже просто страшно подходить к собственному подъезду. Я неоднократно звонила в отдел благоустройства. Мне ответили, что приезжали, но на территории собак не обнаружили, а в подвал они не полезут. Предложили обратиться в управляющую компанию. Данный дом обслуживает УК «Новая волна Курган». На мою просьбу диспетчер ответила, что ничем не может помочь, и бросила трубку, — жалуется жительница Кургана.

Как рассказали корреспонденту 45.ru в пресс-службе городской администрации, в этом году департамент развития городского хозяйства заключил контракт с ООО «Профессиональная охота 45», специализирующимся на отлове беспризорных животных. Сумма контракта — 390 тысяч рублей, количество животных, которые могут быть отловлены на эти деньги, — 235.

— Сотрудники организации по заявке выезжают на место, и если животные проявляют агрессию, их увозят. Затем собак обследуют: если животное контактное и здоровое, его пытаются пристроить в приюты или отдать в добрые руки, если пес болен и агрессивен, его усыпляют. Тела увозят в поселок Увельский в Челябинской области , где захоранивают в яме Беккера, — объясняют в пресс-службе мэрии.

Животных, которых признали агрессивными или больными, ликвидируют

Как обычно, у отлова животных находятся и противники. Как сообщает в группе «Волонтеры помощь приюту г. Курган» во «ВКонтакте» жительница области Наталья, вчера, 27 апреля, в селе Введенском жертвами догхантеров стали хозяйские собаки.

— Собаки жили на территории предприятия и были очень адекватные и добрые, доверяли людям. Подъехала Chevrolet Niva серебристая, стреляли дротиками. Собак они подозвали свистом и, когда они подбежали, стреляли в упор с маленького расстояния. Заказа на отстрел не было. Значит, мочат всех, кто попался на пути. Хозяева, не отпускайте собак из оград! Уже написано заявление, и будет разбирательство по факту. Но собак уже не вернуть. Утилизаторы ведут себя агрессивно по отношению к людям, которые хотят заступиться за собак, — пишет Наталья.

Однако, как выяснилось позднее, сельсовет Введенского об отлове бродячих собак предупреждал и призывал не оставлять питомцев без привязи.