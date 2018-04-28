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Прокуратура: «УК №3» скорректировала плату за отопление для тольяттинцев с нарушениями
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Прокуратура: «УК №3» скорректировала плату за отопление для тольяттинцев с нарушениями 

Волга Ньюс 2 часа назад
Напомним, ранее ситуация с корректировками начислений вызвала широкий резонанс в Тольятти. В нее был вынужден вмешаться глава Самарской области Дмитрий Азаров. Он предложил руководителю УК перевыставить счета по средним показателям, которые действуют в Тольятти.
Как выяснило надзорное ведомство, при корректировке «Управляющая компания № 3» увеличила плату за отопление собственникам жилья в 322 многоквартирных домах Центрального района. Корректировку выставили в платежных документах за коммунальные услуги за март 2018 года.
Согласно требованиям законодательства, корректировку по отоплению собственникам помещений многоквартирных домов исполнитель коммунальной услуги производит в первом квартале года, следующего за расчетным годом.
При проверке выяснилось, что последнюю корректировку по 260 домам УК№ 3 провело с нарушением требований п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и без учета требований ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». По 62 домам корректировка была произведена законно.
По мнению надзорного ведомства, приказ гендиректора «Управляющей компании № 3» от 26 марта 2018 г. «О проведении корректировки платы за отопление» издан в нарушение требований законодательства и не соответствует условиям Постановления Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
После проверки прокуратура Центрального района 26 апреля принесла протест на незаконный локальный нормативный акт. В результате он был отменен.
В адрес гендиректора ООО «Управляющая компания № 3» внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении должностного лица и юридического лица возбуждены административные дела.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования и последующее выставление корректировки жителям домов в квитанциях с учетом устранения нарушений находится на контроле надзорного органа.
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