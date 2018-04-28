«Почта России» напечатает фотографии для участников «Бессмертного полка»

Жители этих регионов, желающие получить фотографию по почте, должны зайти на сайт волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету, загрузить фотографию участника войны и указать его полное имя.

"Почта России" напечатает и доставит заявителям снимки в формате А4, обрамленные георгиевской лентой. Заявки принимаются до 3 мая включительно. Фотографии доставят до местного почтового отделения, адресат получит в почтовый ящик уведомление.