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«Почта России» напечатает фотографии для участников «Бессмертного полка»
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«Почта России» напечатает фотографии для участников «Бессмертного полка» 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Почта России" и «Волонтеры Победы» проводят акцию, в ходе которой участники народного шествия «Бессмертный полк» смогут получить по почте фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении «Почты России».
Акция проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Липецкой, Ростовской и Рязанской областях, Башкирии и Дагестане, а также Ставропольском крае.
Жители этих регионов, желающие получить фотографию по почте, должны зайти на сайт волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету, загрузить фотографию участника войны и указать его полное имя.
"Почта России" напечатает и доставит заявителям снимки в формате А4, обрамленные георгиевской лентой. Заявки принимаются до 3 мая включительно. Фотографии доставят до местного почтового отделения, адресат получит в почтовый ящик уведомление.
Акция «Бессмертный полк» в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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