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Сотрудники Ставропольской Госавтоинспекции проходят обучение на специализированном полигоне ДПС
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Сотрудники Ставропольской Госавтоинспекции проходят обучение на специализированном полигоне ДПС 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В городе Невинномысске на региональном полигоне для проведения учебно-методических сборов инспекторов ГИБДД уже несколько месяцев проходят обучения сотрудники Госавтоинспекции со всего Ставропольского края.
Накануне обучение прошли еще 30 автоинспекторов, срок службы которых не превышает 5 лет.
Обучение прошло по программе, разработанной с учетом основных направлений деятельности, по которым необходимо провести дополнительные занятия с автоинспекторами региона.
Первый день посвящен отработке теоретических знаний. На занятиях моделируются определенные ситуации, которые возникают при общении с гражданами. Участникам мероприятияразъяснили правовые основы применения физической силы, оружия и специальных средств. Для всестороннего изучения порядка действий при возникновении различных ситуаций на занятия приглашены психологи, адвокаты, представители прокуратуры и органов суда.
Второй день обучения прошел на специализированной площадке, где с инспекторами ГИБДД провели практические занятия по боевой и огневой подготовке, а также отработали навыки стрельбы в условиях движущегося транспортного средства.
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