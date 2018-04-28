Сотрудники Ставропольской Госавтоинспекции проходят обучение на специализированном полигоне ДПС

Накануне обучение прошли еще 30 автоинспекторов, срок службы которых не превышает 5 лет.

Обучение прошло по программе, разработанной с учетом основных направлений деятельности, по которым необходимо провести дополнительные занятия с автоинспекторами региона.

Первый день посвящен отработке теоретических знаний. На занятиях моделируются определенные ситуации, которые возникают при общении с гражданами. Участникам мероприятияразъяснили правовые основы применения физической силы, оружия и специальных средств. Для всестороннего изучения порядка действий при возникновении различных ситуаций на занятия приглашены психологи, адвокаты, представители прокуратуры и органов суда.

Второй день обучения прошел на специализированной площадке, где с инспекторами ГИБДД провели практические занятия по боевой и огневой подготовке, а также отработали навыки стрельбы в условиях движущегося транспортного средства.