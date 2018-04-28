Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 404

Перед инаугурацией Путин Сочи обсудит подготовку к ЧМ, а потом откроет Керченский мост

Ходят слухи, что перед своей инаугурацией президент Владимир Путин посетит Сочи, где обсудит подготовку к чемпионату мира по футболу, а потом поедет в Крым , чтобы открыть Керченский мост. Говорят, что поездка на курорт запланирована на 7 мая. При этом ранее слухмейкеры обсуждали, что открытие моста может состояться 9 мая, что было бы очень символично. Добавим, что по последней информации пресс-службы Крымского моста, открытие автомобильного движения планируется на вторую половину мая текущего года.

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В настоящее время на сайте Кремля нет информации о предстоящих поездках и мероприятиях президента. С директором сочинского нацпарка произошло «отстранение Шредингера»

В течение суток было неясно — отстранили ли с должности главу сочинского нацпарка Игоря Гуцала или нет. О том, что глава Минприроды решил убрать чиновника с занимаемой должности и уже есть соответствующий приказ, первым в четверг сообщил телеграм-канал «Незыгарь». Далее данную информацию «ФедералПресс» и ряду других изданий подтвердили в пресс-службе Минприроды. Однако позже кубанские СМИ со ссылкой на руководство нацпарка сообщили, что на данный момент приказа об отстранении не существует. Сейчас рядовые работники нацпарка, а также простые жители Сочи и Кубани теряются в догадках, покинет ли свой пост в ближайшее время Игоря Гуцал или нет.

Комментарий: сообщение об отстранении было ошибкой

«Сейчас появилась информация, что приказа по Игорю Гуцалу нет, поэтому считать, что он отстранен, мы не можем», — прокомментировали запутанную ситуацию в пресс-службе Минприроды РФ

Кубанских бюджетников загоняют на Первомай из-под палки

О том, что работающих в государственных ведомствах жителей края снова в приказном порядке отправляют на первомайскую демонстрацию, «ФедералПресс» сообщили несколько осведомленных источников. По словам анонимных визави редакции, таким образом руководство края хочет снова продемонстрировать массовость в официально организованном мероприятии. Официальных приказов об этом нет, но руководству предприятий, которые контролируются краем, якобы спущены распоряжения о том, чтобы их сотрудники в обязательном порядке посетили шествия в городах региона. Какие меры ждут проштрафившихся — не уточняется. Добавим, что обираловка для первомайского шествия имеет свои традиции еще со времен его появления в Советском Союзе. Впрочем, можно предположить, что судьба проштрафившихся сегодня окажется куда легче, чем их коллег по несчастью в советские годы.

Комментарий эксперта: администрация края выступает за добровольность

«Насколько мне известно, участие в первомайских демонстрациях — дело сугубо добровольное», — прокомментировал ситуацию политтехнолог Александр Топалов. По его словам, в этом году, как обычно и принято, к участию приглашают всех граждан. Основу колонн составляют профсоюзы и политические партии.

«В этом году на демонстрации будут даже представители несистемных левых, что само по себе как-бы говорит о добровольном характере этого мероприятия. Во главе колонны идет губернатор, его заместители, «цвет» политического истеблишмента. По факту для всех интересующихся политикой демонстрация — целое событие, с возможностью показать себя и посмотреть на других», — уточняет политтехнолог. По словам эксперта, для сотрудников администраций это еще и возможность пообщаться с руководством в неформальной обстановке. А для того чтобы убедиться в добровольном характере мероприятия достаточно на него прийти. «По словам, моего источника в департаменте внутренней политики „силой никого не сгоняют. Если кто-то из руководителей предприятий или какие-то чиновники в муниципалитетах решили таким образом увеличить количество своих представителей на демонстрации — то это, конечно, полная глупость“, — акцентировал Топалов.

Во время ЧМ фасад театра Горького в Ростове завесят баннерами

Донские СМИ сообщают, что якобы ростовский театр драмы имени Горького не успеют отреставрировать к чемпионату мира по футболу-2018, потому фасад завесят баннерами. Якобы деньги на баннеры выделят из общей суммы на оформление площадки фестиваля болельщиков. Ткань баннеров должна быть огнеупорной и морозоустойчивой. Размеры баннеров — от 41х3,5 метра до 2х3,5 метра.

Комментарий: театр не завесят баннерами

В министерстве культуры Ростовской области опровергли информацию о том, что театр им. Горького будет завешен огромными баннерами. В заявлении (которое есть в распоряжении редакции) сказано, что работы по реставрации выполняются в соответствии с графиком. Завершение первого этапа работ запланировано в срок до 1 мая. „К указанному сроку будет выполнена уборка строительных лесов с фасада здания театра, вывоз строительного мусора, уборка территории строительной площадки. Установка баннеров на фасаде здания театра не предусмотрена“, — отмечает региональный Минкультры.

В Ростове церковь подала в суд на Буратино

В социальных сетях и на ростовских информационных сайта появились тексты о том, что Таганрогский районный суд Ростовской области рассмотрит иск местного священника о признании „Золотого ключика“ экстремистским произведением. Истец — местный православный священник, его заявление — от группы православных верующих.

Комментарий: церковь не просила признать „Золотой ключик“ экстремизмом

В пресс-службе суда рассказали, что информация не достоверна. „В нашем суде такого дела нет. Подобная история произошла в 2012 году, тогда тоже неизвестно кто распространил слух о признании произведения „Золотой ключик“ экстремистским“, — уточнили в РПЦ

Лихачева могут „бросить“ на руководство Волжским

Новые любопытные слухи о кадровых перестановках в верхах муниципальной власти в последние дни появились в волгоградском закулисье. Согласно последним версиям инсайдеров, новый вице-мэр Волгограда Дмитрий Любитенко может стать одним из главных претендентов на кресло единого главы города после сентябрьских выборов в гордуму. Напомним, сейчас спикер думы Андрей Косолапов является одновременно и главой города, а вторым полюсом власти является исполнительная во главе с руководителем администрации (сити-менеджером) Виталием Лихачевым. Согласно изменениям в устав города, по новому порядку после выборов глава будет один, то есть фактически получит полномочия мэра, но не будет избираться, а будет наниматься по контракту гордумой.

Прежде в различных слухах самым активным было убеждение, что на пост единого главы основной претендент — Виталий Лихачев. Однако в последнюю пару недель появилась новая версия: Лихачева могут „бросить“ на руководство Волжским. Там также отменили прямые выборы мэра, а многолетний глава Игорь Воронин , по мнению большинства наблюдателей, может довольствоваться постом спикера нового созыва думы, которая также избирается в сентябре. Основным претендентом на пост главы Волжского в кулуарах называют гендиректора ОАО „Волгоградоблэлектро“ и сопредседателя регштаба ОНФ Александра Воцко, которого считают человеком, близким к губернатору Андрею Бочарову

Однако и Лихачев, очевидно, хорошо ладит с Бочаровым. Кроме того, у Лихачева есть существенная поддержка в Волжском, где он фактически состоялся, а главное опыт руководящей работы в муниципальной и региональной власти. Впрочем, опыт этот многие считают неудачным, в различных рейтингах мэров волгоградский сити-менеджер стабильно находится в десятке худших. Добавим, что популярный волгоградский telegram-канал „Аллея Героев“ пророчит некие „новые изменения в волгоградской мэрии уже до конца мая“.

Комментарий эксперта: исключать нельзя вообще ничего

Политолог, руководитель проекта Politrus.com Виталий Арьков говорит: „Когда отсутствует реальная публичная политика, то люди занимаются ее выдумыванием. Когда ничего не меняется, люди начинают придумывать, как бы могло быть. При этом власти не объясняют свои решения, порой, очень старые. У нас даже депутаты и главы районов узнают из новостей о том, что в городе новый вице-мэр, что вообще нонсенс“. Некоторые назначения вызывают, по словам политолога, „удивление, а то и озабоченность“, „Качество управления в городе пока не улучшается. Волгоградские чиновники при этом несамостоятельны полностью“, — добавляет эксперт.

Вариант с переводом в Волжский Виталия Лихачева Арьков считает возможным и „не самым плохим“. „Надо возвращаться к советской практике, когда люди росли в управленческих постах постепенно. Не может руководитель какой-то фирмы или тем боле депутат сразу стать мэром большого города. Мы это проходили в Волгограде, к сожалению. Думаю, что руководитель города, сперва должен поправлять, например, районом“, — заключил Арьков.

Республика Крым

Дмитрий Полонский покидает министерский пост из-за скандала со своим заместителем

В политических кругах полуострова ходят слухи, будто Дмитрий Полонский покидает пост министра внутренней политики, информации и связи (но сохраняет за собой пост „вице-премьера“) из-за скандала вокруг своего подчиненного Максима Балацкого. Напомним, что суд отмели решение о выдаче Балацкому гражданства Российской Федерации из-за предоставления последним заведомо ложных сведений о проживании на полуострове до 18 марта 2014 года.

Комментарий эксперта: личное решение Аксенова

»Решение об уходе Полонского было принято лично Сергеем Аксеновым. Это его личная кадровая политика и с ситуацией вокруг Балацкого общего не имеет», — рассказал Олег Бондаренко , общественный деятель и правозащитник.

Захват «Норда» — предлог для захвата рыбной отрасли

Реальные причины захвата траулера «Норд» вовсе не декларируемая Киевом «борьба за целостность Украины », а тривиальный передел доходов от украинской рыболовецкой отрасли в пользу связанных с Порошенко бизнес-групп. Об этом сообщают ряд новостных изданий, в частности «NewsFront». Так, журналисты сообщают, что через штаб АТО, ссылаясь на «усиление активности военного флота РФ», украинским рыболовецким судам было запрещено выходить в море, так как якобы «их могут захватить российские военные корабли». Хотя российская сторона никогда не делала заявлений или реальных действий, подтверждающих это. После запрета на выход в море рыбаки пытались ловить рыбу в Сиваш, однако им запретили трудиться и здесь. Обосновано это было нюансами работы нацпарка, которым управляет администрация президента Украины. По мнению издания, у работавших многие годы рыбаков сейчас случилась патовая ситуация. Добавим, что президент Украины на сегодня является одним из крупнейших собственников бизнеса в стране.

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Бутылка вина в честь Крымского моста будет стоить 19 тыс. рублей

В связи с близящимся запуском Крымского моста по полуострову ходят слухи, что одноименное вино будет стоить по 19 тыс. рублей за бутылку. Напомним, что в честь начала строительства моста через Керченский пролив пять ведущих винных предприятий Крыма и Краснодара заложили 38 тыс. бутылок вина «Крымский мост». Количество бутылок лимитировано в связи с тем, что общая протяженность моста равна 19 тыс. метров.

Комментарий: пока не известно

В пресс-службе Крымского моста опровергли данную информацию. По их словам, вино еще не поступило в продажу и окончательная стоимость еще не определена.

Чалый «прогуливает» сессии ЗС из-за болезни

Как сообщил один из депутатов законодательного собрания, экс-спикер парламента Севастополя Алексей Чалый не посещал около полугода заседания из-за тяжелой болезни. «Он долго не появлялся, да. Мне неудобно было спрашивать, но говорили, что у него проблемы серьезные со здоровьем, но я так и не понял у кого — у него или у его жены. Просто он не ходил около пяти месяцев, потом вдруг снова появился и стал ходить на сессии», — рассказал источник «ФедералПресс».

Напомним, что Алексей Чалый с августа 20017 года пропускал все пленарные заседания и появился в зале только 22 декабря во время принятия трехлетнего бюджета города. Тогда «команда Чалого» инициировала прения из-за пункта о «депутатских зарплатах» — их планировали сократить. Они категорически не согласились с тем, с 2018 года их зарплатный фонд будет сокращен почти на 30%.

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