Просто звери: На Украине запустили систему интернет-регистрации котиков и собачек

Животных можно будет зарегистрировать через «Личный кабинет киевлянина».

В системе предусмотрена возможность регистрации домашних животных гражданами при определенном уровне идентификации владельца. Таким образом Реестр станет централизованным хранилищем данных не только о животных, но и их хозяевах.

В системе появятся автоматизированные рабочие места для работников Нацполиции, ветеринарных больниц, балансодержателей многоквартирных домов, которые смогут получать и вносить информацию, исходя из своих полномочий.

В рамках второй очереди появятся дополнительные функции: например, возможность рассчитать налоги на содержание домашних животных.

При этом авторы закона еще в октябре заявляли, что за государственную регистрацию домашних или бездомных животных вводится административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Как отмечается, в эксплуатацию готовятся запустить первую очередь проекта, точную дату не называют.