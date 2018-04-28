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Просто звери: На Украине запустили систему интернет-регистрации котиков и собачек
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Просто звери: На Украине запустили систему интернет-регистрации котиков и собачек 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Животных можно будет зарегистрировать через «Личный кабинет киевлянина».
В системе предусмотрена возможность регистрации домашних животных гражданами при определенном уровне идентификации владельца. Таким образом Реестр станет централизованным хранилищем данных не только о животных, но и их хозяевах.
В системе появятся автоматизированные рабочие места для работников Нацполиции, ветеринарных больниц, балансодержателей многоквартирных домов, которые смогут получать и вносить информацию, исходя из своих полномочий.
В рамках второй очереди появятся дополнительные функции: например, возможность рассчитать налоги на содержание домашних животных.
При этом авторы закона еще в октябре заявляли, что за государственную регистрацию домашних или бездомных животных вводится административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Как отмечается, в эксплуатацию готовятся запустить первую очередь проекта, точную дату не называют.
Также предусматривается исключение некоторых положений из Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», среди которых регулирование численности животных с применением метода эвтаназии, умерщвления новорожденного приплода животных.
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