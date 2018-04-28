Жители Соломенного прибрались в своем микрорайоне на субботнике

Инициатором большой уборки микрорайона в рамках общегородской экологической акции «Чистый Петрозаводск» стала средняя школа №7.

Ребята самостоятельно разработали план субботника, включив в него различные территории, сообщили в мэрии города. В акции приняло участие большинство учащихся и сотрудников школы. Самые маленькие ученики приводили в порядок пришкольный участок и помогали дворнику.

Ребята постарше под руководством учителей очистили стадион на улице Ботанической и собрали мусор вдоль улицы Прибрежной по пути к Ботаническому саду.

Дорожку от автобусной остановки в ГЭС-городке, по которой ребята добираются до школы, очистили от мусора сотрудники дошкольного отделения. По инициативе родителей дошколят была проведена частичная уборка лесопарковой зоны, где 8 мая пройдет «Бессмертный полк».

Самая почетная миссия — уборка территории вокруг Братской могилы советских воинов (1941-1945 гг.) на Петрозаводском шоссе — выпала ученикам 10 класса. Ребята убрали весь накопившийся за зиму мусор, облагородили кусты, подготовили мемориал к проведению торжественного митинга, посвященного Дню Победы.

Напомним, что у новой экологической акции по уборке памятных мест «Мой Петрозаводск» есть официальный хештэг — #Чистыйптз. Участники субботников, разместившие в социальных сетях лучший снимок с хэштегом #Чистыйптз, получат призы.