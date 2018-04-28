Помпео заявил, что Германия недостаточно финансирует НАТО

Германия вкладывает недостаточно средств в финансирование НАТО . Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи глав МИД стран — членов Североатлантического альянса, сообщают немецкие СМИ.

На вопрос немецких журналистов, достаточно ли ФРГ участвует в деятельности НАТО, Майк Помпео дал лаконичный ответ: «нет», и быстро перешел к обсуждению международной повестки, отметив, что всем странам-членам альянса в ближайшее время придется особенно постараться.

«Все мы вместе и каждое государство в отдельности, как члены НАТО, должны увеличить свой вклад в общее дело и в итоге выработать решение, как справиться с угрозами со стороны России », — заявил американский госсекретарь.

Немецкие эксперты не оставили без внимания и тот факт, что Помпео вылетел на саммит буквально сразу же после своего назначения на должность госсекретаря.

Они истолковывают подобное поведение не только важностью мероприятия, но и готовностью нового госсекретаря как можно быстрее начать усиление альянса, а следовательно, потребовать от стран-членов новых экономических вливаний и политических уступок.

Глава МИД Германии Хайко Маас в свою очередь отметил, что американцы в данном вопросе всегда будут требовать ещё большей вовлечённости.

«Тот факт, что Соединённые Штаты придерживаются мнения о недостаточных усилиях, в частности ФРГ, не является чем-то новым», — заявил он журналистам.