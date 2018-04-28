Белорусские журналисты приглашают на майскую уху

Отведать досыта белорусской ухи по древнему рецепту и покорить знатоков ее ароматом и вкусом соблазняют в первые майские дни репортеры Белорусского телеграфного агентства. Место сбора всех желающих — XХII Международная выставка «СМІ ў Беларусі», которая состоится 3-5 мая, приглашает БЕЛТА, у которой в этом году есть особый повод для званных гостей — столетний юбилей агентства.

В день открытия — 3 мая — состоится и презентация юбилейной выставки, фотоальбома и марки Белорусского телеграфного агентства. Праздничное настроение посетителям подарит выступление коллектива народного хора Минского музыкального колледжа им. М. Глинки, обладателя поощрительной премии специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

И, как полагается у гостеприимных хозяев, всем посетителям предложат отведать румяный каравай. Кулинарная тема будет продолжена на презентации проекта «Наследие малой родины: семейный рецепт». Белорусский бизнесмен Сергей Кленцов, чья малая родина — Случчина, увлечен сбором семейных рецептов, которые передавались от поколения к поколению. В его «копилке» число блюд уже претендует на солидный издательский проект.

Гости белорусских репортеров смогут оценить и качество знаменитых слуцких поясов. Они увидят их точные копии, а также смогут поучаствовать в викторине и проверить свои знания об истории этого белорусского бренда. А презентацию первого в РБ турнира по этноспорту и силовым забавам в Силичах, посвященного 100-летию БЕЛТА, проведут два сильнейших человека Беларуси: «солигорский медведь» Александр Курак и Руслан Багиров. Состязание богатырей станет одним из первых совместных проектов, которые запланировали журналисты и общественное объединение «Белорусская федерация силового экстрима».

А какой сюрприз приготовили силачи для зрителей, организаторы пока не раскрывают. У любителей «четырех коней» 5 мая будет шанс сразиться в поединке с настоящим чемпионом: на стенде информационного агентства в этот день пройдут жаркие «Шахматные баталии». Правда, имя гроссмейстера пока тоже держится в секрете.

В течение трех дней работы выставки состоится представление рекламных, маркетинговых и PR-возможностей информационно-рекламных ресурсов БЕЛТА. На площадке пройдут презентации газеты «7 дней» и новых проектов издания, журналов «Экономика Беларуси» и «Беларуская думка», издательства. Гости смогут поучаствовать в викторинах, а также пройти занимательные тесты и совершить «Виртуальный тур по Беларуси», который организует сайт belarus.by.