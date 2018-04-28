Москалькова призвала не распространять санкции на лекарства

"Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включались медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения. Как бы государства ни были вовлечены в установление истины политического характера, здоровье человека не может ставиться под удар", — сказала Москалькова на пресс-конференции по российско-японскому сотрудничеству в области активного долголетия в рамках годя Японии в России.

Омбудсмен отметила, что в период нового санкционного витка Япония не поддержала санкции против России. Она также отметила, что надеется на активное сотрудничество двух стран в сфере фармацевтики и хотела бы, чтобы японская сторона подключилась к разработке технологий, позволяющих определять фальсифицированный товар на прилавках аптек.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.