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Китайский радиотелескоп FAST впервые обнаружил миллисекундный пульсар на расстоянии 4000 световых лет от Земли
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Китайский радиотелескоп FAST впервые обнаружил миллисекундный пульсар на расстоянии 4000 световых лет от Земли 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: in-space
Гуйян, 28 апреля /Синьхуа/ — Китайский FAST, крупнейший в мире радиотелескоп, на днях впервые обнаружил миллисекундный пульсар на расстоянии около 4000 световых лет от Земли. Это новый важный результат данного радиотелескопа после обнаружения им 11 пульсаров с момента начала работы в сентябре 2016 года.
Как сообщила в субботу Государственная астрономическая обсерватория Академии наук Китая, новый пульсар под названием J0318+0253 имеет период вращения в 5,19 миллисекунды. Он был обнаружен китайским «Небесным глазом» с использованием ультраширокополосного радиоприемника за один час наблюдения.
Благодаря сотрудничеству с американским широкоугольным гамма-телескопом «Ферми» /Fermi-LAT/ новый миллисекундный пульсар 18 апреля прошел международную сертификацию.
FAST /Five hundred meter Aperture Spherical Telescopе/ размещен в естественном карстовом углублении в горном районе в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. По размеру апертуры и чувствительности приемного устройства FAST не имеет аналогов в мире. Апертура диаметром 500 м состоит из 4450 отражателей и занимает площадь, равняющуюся площади 30 футбольных полей. -0-
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