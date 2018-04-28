Китайский радиотелескоп FAST впервые обнаружил миллисекундный пульсар на расстоянии 4000 световых лет от Земли

Гуйян, 28 апреля / Синьхуа / — Китайский FAST, крупнейший в мире радиотелескоп, на днях впервые обнаружил миллисекундный пульсар на расстоянии около 4000 световых лет от Земли. Это новый важный результат данного радиотелескопа после обнаружения им 11 пульсаров с момента начала работы в сентябре 2016 года.

Как сообщила в субботу Государственная астрономическая обсерватория Академии наук Китая , новый пульсар под названием J0318+0253 имеет период вращения в 5,19 миллисекунды. Он был обнаружен китайским «Небесным глазом» с использованием ультраширокополосного радиоприемника за один час наблюдения.

Благодаря сотрудничеству с американским широкоугольным гамма-телескопом «Ферми» /Fermi-LAT/ новый миллисекундный пульсар 18 апреля прошел международную сертификацию.

FAST /Five hundred meter Aperture Spherical Telescopе/ размещен в естественном карстовом углублении в горном районе в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. По размеру апертуры и чувствительности приемного устройства FAST не имеет аналогов в мире. Апертура диаметром 500 м состоит из 4450 отражателей и занимает площадь, равняющуюся площади 30 футбольных полей. -0-