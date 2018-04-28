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ЕC реализует проект по поддержке экономики Монголии
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ЕC реализует проект по поддержке экономики Монголии 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Улан-Батор, 28 апреля /Синьхуа/ — Европейский союз в партнерстве со Всемирным банком реализует проект по поддержке экономики Монголии. Об этом сегодня на встрече с председателем парламентского постоянного комитета по бюджету Б. Чойжилсурэном сообщил временный поверенный в делах делегации ЕС в Монголии Марко Ферри.
По его словам, делегация ЕС прибыла в Монголию для изучения экономического состояния страны с целью узнать, соответствует ли Монголия критериям предоставления безвозмездной финансовой помощи. Если Монголия удовлетворит требованиям, то она получит денежные средства на общую сумму 50 млн евро, которые поступят в государственный бюджет страны.
Б. Чойжилсурэн, в свою очередь, отметил, что с момента реализации Программы расширенного финансирования Международного валютного фонда в монгольской экономике наблюдаются позитивные изменения. Стабильные цены на экспортную продукцию также оказывают положительное влияние.
На встрече стороны затронули вопросы управления расходами государственного бюджета, обеспечения прозрачности и участия граждан в принятии госбюджета. —0—
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