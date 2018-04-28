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В 2017 году отмечена скрытая гуманизация российского правосудия
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В 2017 году отмечена скрытая гуманизация российского правосудия 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Принципы работы судебной системы России в прошлом году заметно изменились, статистика Судебного департамента за 2017 год продемонстрировала тенденцию к скрытой гуманизации правосудия.
В 2017 году заметно упало количество осужденных. Согласно статистике Судебного департамента, по основной статье в прошлом году осуждено 697 тыс. 174 человек, в 2016 году их число составляло 740 тыс. 380 человек. Таким образом, только за год этот базовый показатель сократился на 6%, сообщает «Рапси».
Впрочем, данная тенденция не ограничивается последней парой лет, она явно прослеживается с 2000 года, когда число осужденных составляло более 1 млн человек. Таким образом, в новейшей эпохе развития судебной системы этот базовый показатель гуманности судебной системы улучшился почти вдвое.
Больше всего число осужденных сократилось по статьям, составляющим главу 21 Уголовного кодекса РФ: преступления против собственности. Годом ранее по ним было осуждено 290 тыс. 697 человек, в 2017 — 263 тыс. 733. Сокращение числа приговоров по этим ненасильственным статьям на 9,3%. Еще более радикально упало число наказаний по статье 115 и 116 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои». В 2017 — 17 тыс. 677 человек, хотя год назад было — 33 тыс. 193.
Заметно снижаются показатели судимости несовершеннолетних. В этом десятилетии их число сократилось почти вдвое — на 45%: в 2011 году было осуждено около 38 тыс. несовершеннолетних, в 2017 — 21 тысяча.
В то же время, необходимо отметить, что несмотря на заметное сокращение общего числа осужденных, по отдельным статьям их количество увеличилось. Например, за «насильственные действия сексуального характера» в 2017 году осуждено 2 тыс. 103 человек против 2 тыс. 090 приговоров в 2016 году.
Еще заметнее проявилась тенденция более решительного привлечения к ответственности виновных в «неуплате и злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей и родителей». Более 40 тыс. осужденных в 2017 году, хотя годом ранее их было 34 тысячи.
Также 2017 год достоин войти в историю гуманизации правосудия благодаря тому, что в его течении численность осужденных в российских исправительных колониях впервые в этом веке составила менее 500 тыс. человек. За прошедшие 10 лет количество осужденных в колониях сократилось на 32% — до 497 тысяч человек. Всего в 2017 году под стражу было заключено 118 тыс. человек. Для сравнения, в 2010 году их число составляло 149 тысяч.
Тем не менее, глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев считает большой проблемой то, что по-прежнему большое число решений необоснованно. По его мнению, должны широко использоваться альтернативные меры: домашний арест и залог. Есть все основания считать это заявление ближайшей целью развития судебной системы и потенциальным направлением для нового внутреннего рекорда в 2018 году.
Журналисты также обратили внимание, что ряд СМИ пишут об «обвинительном уклоне» правосудия. Например, была распространена информация, будто доля оправданий в 2017 году опустилась до 0,2%, хотя на деле она составила 0,29%, то есть 0,3%. Кроме того, сообщает «Рапси», достаточно беглого взгляда на судебную статистику, чтобы заметить, что число обвинительных приговоров составляет не 99,8%, а 77,6%.
Дело в том, что при анализе статистики подавляющее большинство людей не учитывает такой основополагающий момент, как применение особого порядка судопроизводства, когда обвиняемый заявляет ходатайство, полностью признавая себя виновным. В этом случае, законодатель гарантирует обвиняемому, что наказание будет назначено не более двух третей от максимальной санкции срока. Соответственно, особый порядок судопроизводства попросту не предусматривает возможности оправдательного вердикта — даже при всем желании судья лишен такого права законом.
Более 638 тыс. дел в прошлом году были рассмотрены в особом порядке, из них 107 тыс. дел были прекращены. Из 318 тыс. дел, рассмотренных в общем порядке (т. е., когда действительно есть сомнения в вине подсудимого), осуждено — 212 тысяч. Ровно две трети.
Вместе с тем, издание отмечает, что при действующей системе число оправдательных приговоров не может быть высоко. Но это совершенно никоим образом не свидетельствует в пользу существования «обвинительного уклона» правосудия. Просто дела, в которых есть вероятность вынесения оправдательного вердикта, обычно не доходят до суда. Учитывая, что статистика рассмотренных судом дел в этом веке из года в год планомерно падает, есть все основания говорить о растущих на глазах показателях фактического оправдания. Это и есть вынужденно скрытая, но реальная гуманизация российского правосудия.
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