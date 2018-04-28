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«Это наш долг»: челябинских ветеранов привезли на митинг на машинах похоронного бюро
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«Это наш долг»: челябинских ветеранов привезли на митинг на машинах похоронного бюро 

74.ru 53 минуты назад
Фото: 74.ru
Челябинцев возмутила транспортировка ветеранов на митинг возле Вечного огня днём 28 апреля на машинах похоронного бюро «Долг». В пресс-службе мэрии назвали это ежегодной социальной акцией в рамках празднования Дня Победы. Подробности — в материале 74.ru.
Фотографию похоронной машины с надписью «Долг», припаркованной на обочине возле Вечного огня, опубликовали сегодня в челябинском телеграм-канале «Кутикулы».
— Сегодня на возложение цветов к Вечному огню ветеранов привезли на машине похоронного бюро «Долг». Ну а что не так? — сопроводили его комментарием ведущий канала.
В пресс-службе администрации Челябинска 74.ru уточнили, что возложение цветов проходит в рамках масштабной социальной акции «Маршрут памяти», посвящённой 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит в третий раз по инициативе общественного объединения «Люди Долга» и при поддержке мэрии.
— В акции участвуют ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники, депутаты, представители областной и городской администраций, Совета ветеранов, духовенства, правоохранительных органов, общественных организаций, — прокомментировали в пресс-службе мэрии. — «Маршрут памяти» стартовал утром 28 апреля на торжественных линейках в школах № 68, 95, 96, 155 и в филиале общеобразовательного центра № 1.
Утром школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Затем участники вместе с экскурсоводами поехали к монументу «Скорбящие матери», мемориалу погибшим воинам-интернационалистам на Лесном кладбище, откуда отправились к Вечному огню. Там прошла церемония возложения цветов и венков. Завершилось мероприятие торжественным обедом для ветеранов.
Ранее об этой же социальной кампании 74.ru рассказывал руководитель ритуальной фирмы «Долг» в Челябинске Владимир Гаврилов. Её цель — рассказать молодёжи о подвиге защитников Отечества и выразить признательность ветеранам. Всю организацию и финансирование компания берёт на себя.
Изначально похоронное бюро более 13 лет проводило «Маршрут памяти» в Магнитогорске. Ежегодно о его итогах на официальном сайте отчитывался президент ООО «Долг» Александр Валасников. Последние три года эту акцию проводят и в Челябинске. Уточнить у руководителя местного похоронного бюро о том, кто и как организовывал транспортировку ветеранов, на момент публикации материала не удалось.
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