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При Минпромторге созданы площадки для обсуждения вопросов развития производства оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности
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При Минпромторге созданы площадки для обсуждения вопросов развития производства оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности 

Министерство промышленности и торговли РФ 57 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации проведены установочные заседания рабочих подгрупп Межведомственной рабочей группы по импортозамещению в отрасли пищевого машиностроения по направлениям: «Машины и оборудование для мукомольно-крупяной промышленности» под председательством вице-президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игоря Свириденко и «Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности», которую возглавил президент Российского союза пекарей Валерий Чешинский.
В мероприятиях приняли участие представители Минсельхоза России, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, мукомольных, хлебопекарных заводов и производители профильного оборудования.
В ходе заседаний были затронуты вопросы обеспечения потребностей в оборудовании. Особый акцент был сделан на необходимости производства номенклатурного ряда техники для глубокой переработки зерна, а также для нарезки хлебобулочных изделий и шоковой заморозки промежуточной продукции. Кроме того, обсуждались темы по активизации сотрудничества между производителями и покупателями технологического оборудования для мукомольно-крупяной, в том числе комбикормовой и хлебопекарной промышленности, модернизации, реконструкции мельниц, элеваторов и хлебопекарных предприятий. Речь также шла о мерах поддержки, направленные на развитие отрасли машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств.
До сведения участников мероприятий доведена информация о разработанном Департаментом сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения совместно с Ассоциацией «Росспецмаш» каталоге российских производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, который размещен в электронном виде как на официальном сайте Минпромторга России:http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!katalog_rossiyskih_proizvoditeley_mashin_i_oborudovaniya_dlya_pishhevoy_i_pererabatyvayushhey_promyshlennosti, так и в Государственной информационной системе промышленности: https://gisp.gov.ru/documents/?type=katalogi-rossiyskikh-proizvoditeley-mashin-i oborudovaniya-dlya-pishchevoy-i-pererabatyvayushchey-pr&ID=56024.
По итогам заседаний принято решение на основании данных от предприятий провести комплексный анализ российского рынка оборудования, используемого в процессе переработки зерна и получения сопутствующих продуктов, производства хлебопекарных и булочных изделий. Созданные дискуссионные площадки будут использованы для обсуждения предложений заинтересованных организаций по корректировке действующей нормативной правовой базы в целях ее совершенствования.
В свою очередь, представители Минпромторг России напомнили о возможности реализации инвестиционных проектов по выпуску новых видов оборудования для пищевой промышленности при поддержке ведомства и с использованием следующих механизмов:
субсидирование затрат на НИОКР (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312);
субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов (постановление Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3);
субсидирование части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства (постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 634).
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