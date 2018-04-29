Проколы начали делать во 2 секторе полигона «Ядрово» в Волоколамском районе

Специалисты продолжают делать проколы в теле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья , сейчас они работают во втором секторе, сообщил в воскресенье заместитель председателя правительства региона, спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе Александр Чупраков

После тестовых проб 28 апреля начались работы по проколам тела полигона. Специалисты делали проколы в первом из 17 секторов. Темп работ достаточно хороший, то есть рабочие вышли на планируемую мощность. В день специалисты планируют делать по одному такому газоносному полю. На территории работ постоянно находится спецоборудование, измеряющее количество выпускаемого газа.

«Колют второй сектор. Начали пленкой укрывать. Там будет большое пятно тризопласта. Полная герметизация», — сказал Чупраков.

Он уточнил, что укрывать тело полигона пленкой будут внахлест, 600 миллиметров. Сверху положат гидроматы, потом 500 миллиметров грунта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.

Голландские специалисты собираются выполнить всю работу по подготовке к рекультивации «Ядрова» до 15 июня, а факел для сжигания газа начнет действовать на полигоне в конце мая.