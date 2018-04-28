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Проколы начали делать в теле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе
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Проколы начали делать в теле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Специалисты начали делать проколы в теле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правительства региона, спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе Александр Чупраков.
«Сегодня, после вчерашних тестовых проб, начались работы по проколам тела полигона. Коллеги работают в первом из 17 секторов. Темп работ достаточно хороший, то есть коллеги уже вышли на планируемую мощность», — сказал Чупраков.
Директор и совладелец полигона «Ядрово» Алексей Волошин добавил, что с сегодняшнего утра уже сделано 165 проколов и сделан специальный газосборный колодец.
«Сейчас у нас началась активная фаза работ по дегазации полигона «Ядрово». Мы делаем первое газоносное поле. С утра сделано 165 проколов и сделан газосборный колодец, который, как и планировано по технологии, сделан с использованием персопласта, это современный минеральный барьер, который не дает газу вытекать», — сказал Волошин.
Он подчеркнул, что в день специалисты планируют делать по одному такому газоносному полю. На территории работ постоянно находится специальное оборудование, которое измеряет количество выпускаемого газа, что позволяет контролировать ситуацию на полигоне.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.
Голландские специалисты собираются выполнить всю работу по подготовке к рекультивации «Ядрова» до 15 июня, а факел для сжигания газа начнет действовать на полигоне в конце мая.
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