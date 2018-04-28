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Школьники из Бибирева встретились с ветераном ВОВ Виктором Какуриным
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Школьники из Бибирева встретились с ветераном ВОВ Виктором Какуриным 

Управа района Бибирево 59 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
В преддверии Дня Победы в школьном Музее Морской пограничной славы школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» состоялась встреча членов ученического совета с основателем музея, ветераном Великой Отечественной войны, почётным гражданином Москвы, капитаном первого ранга в отставке Виктором Какуриным. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Мероприятие прошло в очень тёплой, дружеской атмосфере. Виктор Михайлович поведал свою историю о годах Великой Отечественной войны, с удовольствием ответил на вопросы ребят. Члены ученического совета поблагодарили ветера¬на за очень интересный рассказ, поздравили его с недавним юбилеем, 85-летием со дня рождения, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что ребята настолько прониклись рассказом Виктора Какурина, что и после окончания встречи подходили, задавали вопросы.
(вт)
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