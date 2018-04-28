Школьники из Бибирева встретились с ветераном ВОВ Виктором Какуриным

В преддверии Дня Победы в школьном Музее Морской пограничной славы школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» состоялась встреча членов ученического совета с основателем музея, ветераном Великой Отечественной войны, почётным гражданином Москвы , капитаном первого ранга в отставке Виктором Какуриным. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Мероприятие прошло в очень тёплой, дружеской атмосфере. Виктор Михайлович поведал свою историю о годах Великой Отечественной войны, с удовольствием ответил на вопросы ребят. Члены ученического совета поблагодарили ветера¬на за очень интересный рассказ, поздравили его с недавним юбилеем, 85-летием со дня рождения, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что ребята настолько прониклись рассказом Виктора Какурина, что и после окончания встречи подходили, задавали вопросы.

(вт)