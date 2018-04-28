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Москалькова призвала не включать в санкционные списки лекарства и медтехнологии
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Москалькова призвала не включать в санкционные списки лекарства и медтехнологии 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом не включать в санкционные списки товаров и услуг лекарства и медицинские технологии.
"Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включать медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения", — сказала она в ходе пресс-конференции в ТАСС в субботу.
Омбудсмен подчеркнула, что в политическом противостоянии «здоровье человека не может ставиться под удар».
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