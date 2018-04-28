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На улице начался…гипноз
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На улице начался…гипноз 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
6 мая в 14:00 на Пятом канале стартуют премьерные серии шоу «Уличный гипноз».
Теперь программа будет выходить в эфир раз в неделю по воскресеньям. Ведущий проекта Антон Матюхин демонстрирует удивительные способности гипноза на простых людях и раскрывает свои профессиональные секреты.
Сеансы Антон проводит не в кабинете, а в реальной жизни… на улице, в кафе, в магазине, на стадионе, на вокзале, в парке или в гримерке актера. В ближайшем выпуске речь пойдет о том, как не стать жертвой мошенников, использующих гипноз. Как избежать манипуляций со своим сознанием? Можно ли заставить незнакомого человека совершить преступление под гипнозом? А еще мы узнаем, как не попасть под влияние «цыганского гипноза» и как уберечь от него своих близких.
Шоу «Уличный гипноз» Пятый канал позиционирует как абсолютно честный проект. Более того, в доказательство этому — факты: канал явно не боится неудачных дублей. Это реальные эксперименты. «Мы ничего не скрываем от зрителей» — заявляют на Пятом. Но верить или нет — вопрос ваш, открытый. Посмотрите новый выпуск, а там решите. Ясно пока лишь одно — вас вряд ли увиденное оставит равнодушным.
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