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Медведев оценил стабильность российской экономики
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Медведев оценил стабильность российской экономики 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский фондовый и валютный рынки эмоционально отреагировали на новые санкции США, но уже успокоились, поскольку фундаментально экономика РФ стабильна, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый «черный список» (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Включение в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан. На этом фоне курс рубля обваливался более чем на 10%, резко падали и котировки акций российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями.
"Понимаете, эмоциональность реакции не означает, что есть какие-то фундаментальные проблемы. Экономика вообще эмоциональная история. Экономика — она гораздо в большей степени от людей зависит. Вот есть там какие-то объективные экономические законы. Ну, посмотрите: решение иностранных государств, решение международных организаций типа ОПЕК, региональные конфликты, еще что-либо, да даже природные стихийные бедствия — все отражается на мировой экономике", — заявил Медведев в интервью телеканалу «Россия 1».
"Конечно, подобные действия отразились и на нашем фондовом рынке, на валютном рынке. Но сейчас все успокоилось, потому что не было, мы сразу об этом сказали, никаких фундаментальных причин", — продолжил премьер.
"Никаких фундаментальных причин не было, потому что мы достигли высокой степени стабильности экономики", — добавил глава российского правительства.
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