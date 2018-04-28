Власти рассказали, какие улицы Воронежа начнут ремонтировать в мае 

Замену дорожного покрытия проведут на 24 объектах. Масштабный ремонт городских улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжится в Воронеже в мае. Специалисты планируют заменить дорожное покрытие на 24 объектах улично-дорожной сети, сообщается на сайте мэрии. Всего в 2018 году планируют отремонтировать 100 улиц во всех шести районах города. «Вести-Воронеж» выяснили, какие городские улицы начнут ремонтировать уже в апреле 2018 года. Работы на участках займут от 17 до 64 дней. переулок Бабушкина — с 1.05 по 24.05улица Брусилова (Ленинский проспект — улица Димитрова) — с 1.05 по 3.06улица Одесская (улица Броневая — улица Херсонская) — с 1.05 по 20.05улица Шендрикова — с 1.05 по 20.05проспект Дачный — с 7.05 по 3.06улица Варейкиса — с 9.05 по 7.06улица Херсонская (улица Орловская — улица Аксакова) — с 10.05 по 27.05улица Якира — с 10.05 по 27.05улица Электросигнальная — с 10.05 по 14.06переулок Спокойный — с 12.05 по 1.06улица Бахметьева — с 15.05 по 31.05улица Героев Стратосферы (Ленинский проспект — улица Циолковского) — с 16.05 по 18.06улица Путиловская — с 17.05 по 5.06улица Костромская (от дома №25 до улицы Небольсина) — с 19.05 по 27.06улица Героев России (от дома №1 до улицы 50-лет ВЛКСМ) — с 19.05 по 7.06улица Есенина — с 19.05 по 14.06улица Коммунаров — с 21.05 по 11.06улица Пирогова — с 22.05 по 18.06улица Серова — с 25.05 по 11.07бульвар Фестивальный (улица Путиловская — переулок Любы Шевцовой) — с 26.05 по 13.06 улица Электровозная — с 27.05 по 15.06улица Острогожская (улица Матросова — ж/д переезд, плотина водохранилища) — с 27.05 по 29.07переулок Свердлова — с 28.05 по 17.06улица Сакко и Ванцетти — с 31.05 по 26.06 Кроме того, в мае также завершаться работы на участках улично-дорожной сети, которые стартовали ещё в апреле. Так планируется завершить ремонт участков улиц Краснознамённая Центральная, Шишкова, Урицкого, Вокзальная, Бурденко, Дубовая, Грузинская и Цемлянская, а также проезда улицы Остужева. Работы на улице Кольцовской завершатся только к 30 октября, а на улице Челюскинцев — к 7 июня. Два аукциона на ремонт дорог мэрия Воронежа объявила в начале февраля 2018 года. Один контракт на 746,6 млн рублей, второй — на 850,89 млн рублей. Победителями стали ООО «СМУ-90» и ООО «Навастрой» соответственно. Строительный контроль за ремонтом автомобильных магистралей обойдется городскому бюджету в 16 млн рублей. После выполнения всех запланированных работ доля нормативных дорог должна вырасти с 48,5%, до 60,8%. Какие городские улицы отремонтируют в Воронеже в 2018 году, смотрите здесь. Дарья Крымова