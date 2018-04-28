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35 тысяч рублей: зарплату депутатов предложили приравнять к средней по России
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35 тысяч рублей: зарплату депутатов предложили приравнять к средней по России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Она должна составить порядка 35 тысяч рублей. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Авторы инициативы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов, передает РИА Новости. Документ уже появился в базе данных нижней палаты парламента. Как напоминают авторы, сейчас сенаторы и депутаты получают ежемесячное денежное вознаграждение и поощрения в тех же размерах, что и федеральные министры, а в 2016 году зарплаты депутатов в несколько раз превышали средние по России.
Кроме того, законопроект отменяет некоторые «необоснованные привилегии» по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.
Правительство законопроект не поддержало. В своем заключении кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской деятельности — характерная черта современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип». Поэтому, отмечает правительство, повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности. Так, кабмин подчеркивает, что депутаты и сенаторы обязаны «полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями».
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