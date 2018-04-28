Почти десяток летних веранд кафе в Москве с начала сезона демонтированы или оштрафованы

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Девять нарушений при размещении летних кафе зафиксировано с начала сезона (с 1 апреля по 1 ноября) работы летних веранд в Москве. Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы (Госинспекция).

"С начала сезона зафиксировано девять нарушений при размещении летних кафе: пять объектов установлены вне [утвержденной городом] «схемы размещения», четыре объекта превышают утвержденные площадные характеристики. По фактам выявленных нарушений возбуждено административное производство. Рестораторов привлекут к административной ответственности (выпишут штрафы — прим. ТАСС), а веранды, установленные вне схемы размещения, демонтируют", — говорится в материалах столичного ведомства.

Земельные участки для размещения летних кафе предоставляются городом бесплатно, но на условиях, что площадь и расположение регламентируются схемой размещения таких объектов. Эти требования рестораторам необходимо строго соблюдать. Как ранее сообщал ТАСС, штрафы для нарушителей могут достигать 300 тыс. рублей, кроме того, кафе может быть исключено из схемы размещения на следующий год.

Госинспекция проводит профилактические рейды весь сезон. Инспекторы прежде, чем прибегнуть к крайним мерам (закрытие и штрафы), информирует рестораторов о порядке и правилах размещения летних веранд на территории столицы, дают разъяснения и рекомендации владельцам заведений, пояснили в ведомстве. Подробная информация об утвержденных местах размещения кафе «на воздухе» доступна на официальных сайтах префектур административных округов города Москвы.

В 2018 году запланировано к размещению более 2,575 тыс. веранд. Их число ежегодно растет. Так, в 2016 году работали 2162 веранды, что уже на тот момент вдвое превысило уровень 2013 года. В настоящее время на территории столицы уже размещено свыше 300 открытых кафе. —0—бнг/ие