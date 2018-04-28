Ещё
Почти десяток летних веранд кафе в Москве с начала сезона демонтированы или оштрафованы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти десяток летних веранд кафе в Москве с начала сезона демонтированы или оштрафованы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Девять нарушений при размещении летних кафе зафиксировано с начала сезона (с 1 апреля по 1 ноября) работы летних веранд в Москве. Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы (Госинспекция).
"С начала сезона зафиксировано девять нарушений при размещении летних кафе: пять объектов установлены вне [утвержденной городом] «схемы размещения», четыре объекта превышают утвержденные площадные характеристики. По фактам выявленных нарушений возбуждено административное производство. Рестораторов привлекут к административной ответственности (выпишут штрафы — прим. ТАСС), а веранды, установленные вне схемы размещения, демонтируют", — говорится в материалах столичного ведомства.
Земельные участки для размещения летних кафе предоставляются городом бесплатно, но на условиях, что площадь и расположение регламентируются схемой размещения таких объектов. Эти требования рестораторам необходимо строго соблюдать. Как ранее сообщал ТАСС, штрафы для нарушителей могут достигать 300 тыс. рублей, кроме того, кафе может быть исключено из схемы размещения на следующий год.
Госинспекция проводит профилактические рейды весь сезон. Инспекторы прежде, чем прибегнуть к крайним мерам (закрытие и штрафы), информирует рестораторов о порядке и правилах размещения летних веранд на территории столицы, дают разъяснения и рекомендации владельцам заведений, пояснили в ведомстве. Подробная информация об утвержденных местах размещения кафе «на воздухе» доступна на официальных сайтах префектур административных округов города Москвы.
В 2018 году запланировано к размещению более 2,575 тыс. веранд. Их число ежегодно растет. Так, в 2016 году работали 2162 веранды, что уже на тот момент вдвое превысило уровень 2013 года. В настоящее время на территории столицы уже размещено свыше 300 открытых кафе. —0—бнг/ие
ТАСС: последние новости
"Независимый топливный союз" предлагает вернуть продажу алкоголя на АЗС РФ и Турция договорились активизировать отслеживание иностранных террористов Глава МИД ФРГ: страны G7 призывают Россию внести вклад в урегулирование конфликта в Сирии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян274
Лавров сделал заявление года137
Анонсировано повышение пенсионного возраста623
Известный режиссер разбился в ДТП19
Российских моряков запугали украинскими пиратами97
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение