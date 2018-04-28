На северо-востоке столицы оштрафуют за торговлю исчезающими первоцветами

На северо-востоке столицы штрафуют продавцов цветов за незаконную торговлю первоцветами, занесенную в Красную книгу. Среди них — ландыши, подснежники и крокусы. Полицейские округа уже оштрафовали четырех злоумышленников и изъяли более 1750 растений исчезающих растений.

— Рвать их на природных территориях и тем более продавать запрещено, — отмечает глава отдела экоконтроля СВАО и ВАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Горелов

Штраф незаконным продавцам за торговлю подобными растениями составит пять тысяч рублей. Помимо этого продавцам предъявят штраф за сам факт незаконной торговли, в размере трех тысяч рублей.