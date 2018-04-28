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Экс-руководителя ДОСААФ Башкирии обвиняют в злоупотреблениях
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Экс-руководителя ДОСААФ Башкирии обвиняют в злоупотреблениях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший председатель ДОСААФ по Республике Башкортостан Сергей Минигулов стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в военной прокуратуре ЦВО, следствие полагает, что Минигулов незаконно предоставил в пользование предпринимателю помещение общежития, которое принадлежало ДОСААФ. Одну часть объектов бизнесмен получил совершенно бесплатно, другую — по заниженной арендной ставке.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление полномочиями). Ущерб превысил 8,8 миллиона рублей.
Сергей Минигулов возглавлял ДОСААФ с 2016 года, сейчас организацией руководит Ринат Сафиуллин. В интервью mkset.ru, Минигулов заявил, что его «просто решили убрать», так как он якобы обнаружил кропное хищение средств в организации.
Получить оперативный комментарий по этой теме от Башкортостанского ДОСААФ редакции не удалось.
Справка «ФедералПресс»:
Сергей Минигулов родился 9 апреля 1974 года в городе Каунас.
Окончил Башкирский госуниверситет, и курс президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности «менеджмент». Выпускник Нижегородского аэроклуба им. Баранова ДОСААФ России. Имеет 310 прыжков с парашютом и квалификации «Частного пилота» и «Пилота СВС-инструктора» с общим налетом 1500 часов
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