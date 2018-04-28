Экс-руководителя ДОСААФ Башкирии обвиняют в злоупотреблениях

Бывший председатель ДОСААФ по Республике Башкортостан Сергей Минигулов стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в военной прокуратуре ЦВО, следствие полагает, что Минигулов незаконно предоставил в пользование предпринимателю помещение общежития, которое принадлежало ДОСААФ. Одну часть объектов бизнесмен получил совершенно бесплатно, другую — по заниженной арендной ставке.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление полномочиями). Ущерб превысил 8,8 миллиона рублей.

Сергей Минигулов возглавлял ДОСААФ с 2016 года, сейчас организацией руководит Ринат Сафиуллин. В интервью mkset.ru, Минигулов заявил, что его «просто решили убрать», так как он якобы обнаружил кропное хищение средств в организации.

Получить оперативный комментарий по этой теме от Башкортостанского ДОСААФ редакции не удалось.

Сергей Минигулов родился 9 апреля 1974 года в городе Каунас

Окончил Башкирский госуниверситет, и курс президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности «менеджмент». Выпускник Нижегородского аэроклуба им. Баранова ДОСААФ России. Имеет 310 прыжков с парашютом и квалификации «Частного пилота» и «Пилота СВС-инструктора» с общим налетом 1500 часов