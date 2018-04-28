На Кумысной поляне в Саратове появились свиньи

Уникальный природный памятник утопает в мусоре. Жители областного центра негодуют появлению несознательных туристов, которые после пикников на свежем воздухе, забывают прибрать за собой остатки еды и мусора.

«Вот так отрывают у нас сезон отдыха на Кумысной поляне. Свиньи одним словом! Потом сами придут и будут искать место почище», — пишет в социальной сети ВКонтакте житель областного центра Тимофей Иванов.

Напомним, парк «Кумысная поляна» был образован в 1991 году для сохранения уникального природного комплекса пригородного лесного массива.

Достоверно известно, что здесь водятся зайцы, лисы, лоси, косули, кабаны и… свиньи в человеческом облике.

Фото: Тимофей Иванов