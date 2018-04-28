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На Кумысной поляне в Саратове появились свиньи
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На Кумысной поляне в Саратове появились свиньи 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Уникальный природный памятник утопает в мусоре. Жители областного центра негодуют появлению несознательных туристов, которые после пикников на свежем воздухе, забывают прибрать за собой остатки еды и мусора.
«Вот так отрывают у нас сезон отдыха на Кумысной поляне. Свиньи одним словом! Потом сами придут и будут искать место почище», — пишет в социальной сети ВКонтакте житель областного центра Тимофей Иванов.
Напомним, парк «Кумысная поляна» был образован в 1991 году для сохранения уникального природного комплекса пригородного лесного массива.
Достоверно известно, что здесь водятся зайцы, лисы, лоси, косули, кабаны и… свиньи в человеческом облике.
Фото: Тимофей Иванов
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