Появилось фото идеальной маскировки

Национальная гвардия США опубликовала фото с учений снайперов 137-й пехотной дивизии. На снимке рядовой 1-го класса Вильям Снайдерс — стрелок замаскировался настолько удачно, что присутствие человека не заметила даже змея, переползающая через ствол его винтовки.

— Наши снайперы обучены оставаться совершенно неподвижными по нескольку часов подряд. При этом они становятся незаметными не только для противника, но даже для дикой природы, — рассказал майор Эндрю Ричардсон , пресс-офицер Национальной гвардии штата Алабама.

Маскировка — одна из важнейших дисциплин в подготовке снайперов всех стран. Российские стрелки обучены становиться невидимыми в любой местности и оставаться неподвижными на протяжении многих часов даже в лютый мороз. Для этого они строят убежища из снега, где можно согреть руки над свечой.

При всем уважении к искусству рядового Снайдерса сложно представить, что он сможет метко стрелять, если объектив его оптического прицела закрыт хвоей. Рептилия на винтовке, кстати, неядовитая — маленький удав, за быстроту движений получивший имя «Черный гонщик».