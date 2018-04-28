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Под знаменем Победы
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Под знаменем Победы 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Первый Всероссийский субботник «Под знаменем Победы» состоялся в Ханты-Мансийске 28 апреля. Одними из первых в марафон включились волонтерские объединения окружной столицы. Именно они взяли под свой контроль мемориальные места и воинские захоронения. Таким образом, добровольцы окружного центра присоединились к федеральному патриотическому проекту «Место памяти».
Инициатором акции выступил муниципальный штаб регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Дата субботника приурочена к событиям 30 апреля 1945 года, когда советские солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.
Вооружившись всем необходимым инструментом, ребята с воодушевлением прибрали территории памятных мест города Ханты-Мансийска: парк Победы, памятник «Вечная Память воинам Югры», памятник «Студентам и преподавателям педагогического училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны», памятник «Учителям и учащимся школы № 1, погибшим в годы Великой Отечественной войны», памятник «Обелиск работникам рыбокомбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны», памятник «Солдату Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
К добровольцам присоединились трудовые коллективы и жители столицы Югры. На уборку прилегающих территорий вышли учащиеся и педагоги школы №1 им. Созонова Ю. Г., школ №2 и 8, технолого-педагогического колледжа, которые прибрали памятники на пришкольных территориях.
«Результатом мероприятий такого рода является не только порядок и чистота, но и патриотическое воспитание, активная гражданская позиция нашей молодежи», — отметила Людмила Кочупалова, руководитель муниципального штаба «Волонтеры Победы».
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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