Под знаменем Победы

Первый Всероссийский субботник «Под знаменем Победы» состоялся в Ханты-Мансийске 28 апреля. Одними из первых в марафон включились волонтерские объединения окружной столицы. Именно они взяли под свой контроль мемориальные места и воинские захоронения. Таким образом, добровольцы окружного центра присоединились к федеральному патриотическому проекту «Место памяти».

Инициатором акции выступил муниципальный штаб регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Дата субботника приурочена к событиям 30 апреля 1945 года, когда советские солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

Вооружившись всем необходимым инструментом, ребята с воодушевлением прибрали территории памятных мест города Ханты-Мансийска: парк Победы, памятник «Вечная Память воинам Югры », памятник «Студентам и преподавателям педагогического училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны», памятник «Учителям и учащимся школы № 1, погибшим в годы Великой Отечественной войны», памятник «Обелиск работникам рыбокомбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны», памятник «Солдату Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

К добровольцам присоединились трудовые коллективы и жители столицы Югры. На уборку прилегающих территорий вышли учащиеся и педагоги школы №1 им. Созонова Ю. Г., школ №2 и 8, технолого-педагогического колледжа, которые прибрали памятники на пришкольных территориях.

«Результатом мероприятий такого рода является не только порядок и чистота, но и патриотическое воспитание, активная гражданская позиция нашей молодежи», — отметила Людмила Кочупалова, руководитель муниципального штаба «Волонтеры Победы».