Дмитрий Азаров провел совещание в преддверии майских праздников

Дмитрий Азаров сегодня провел совещание с главами муниципалитетов, посвященное подготовке к празднованию Дня Победы. Были рассмотрены вопросы оказания социальной помощи ветеранам области. Сегодня в регионе проживают более 31,5 тысячи участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, солдатских вдов. Руководитель области поручил главам городов и районов составить реестр обращений и просьб, которые поступают от ветеранов. Решение проблем людей, которые ковали Великую Победу, Дмитрий Азаров назвал приоритетной задачей власти. На совещании прозвучал ряд поручений. Так, выслушав просьбу Героя Советского Союза Владимира Чудайкина, глава региона дал задание главе Самары до 9 мая организовать косметический ремонт арки Победы на проспекте Юных пионеров. Другое поручение касалось восстановления легендарного самолета Ил-2.

"У нас на протяжении нескольких лет на территории региона реализуется общественный проект по восстановлению легендарного самолета Ил-2. Но занимается этим очень небольшая группа, в том числе Владимир Михайлович ведет этот проект много лет. Коллеги, конечно, нам надо на совершенно другой уровень его вывести. Потому что такими темпами, я думаю, еще 10-15 лет будем восстанавливать. Поэтому я даю поручение подключиться к этому вопросу, всесторонне изучить, на какой стадии находится реализация этого проекта, что сделано за предыдущие годы. Если необходимо — подключить к восстановлению самолета наши предприятия крупнейшие", — подчеркнул Дмитрий Азаров.