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Глеб Никитин поручил проконтролировать сроки сдачи двух домов в Вадском районе
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Глеб Никитин поручил проконтролировать сроки сдачи двух домов в Вадском районе 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
28 апреля глава Нижегородской области Глеб Никитин провел личный прием граждан. К главе региона обратились две жительницы Вадского района из поселка Анненковский карьер и села Умай, которые рассказали, что дом №10 по ул. Центральная в поселке Анненковский карьер и дом №2 по ул. Микрорайон в селе Умай были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2015 году.
По информации министерства строительства Нижегородской области, в 2018 году из областного бюджета будут выделены средства на переселение жителей из аварийных домов. Финансироваться расселение домов будет за счет средств областного бюджета (99%) и бюджета Вадского района (1%). Общий объем финансирования превысит 73 млн рублей.
Вопрос о переезде граждан в благоустроенные жилые помещения будет решен во втором квартале 2018 года (из дома в селе Умай) и до конца четвертого квартала 2018 года (из дома в поселке Анненковский карьер).
Глеб Никитин поручил министерству строительства Нижегородской области проконтролировать сроки сдачи дома. «Особое внимание уделите качеству выполненных работ. Нужно переселять жителей в дома высокой степени готовности», — отметил глава региона.
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