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Пушков призвал не превращать Нобелевскую премию мира в фейк
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Пушков призвал не превращать Нобелевскую премию мира в фейк 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Присуждение Нобелевской премии мира под надуманным предлогом дискредитирует ее, уверен глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News заявил, что если КНДР прекратит свою ядерную программу и ситуация на Корейском полуострове будет урегулирована, президенту США Дональду Трампу стоит вручить Нобелевскую премию мира.
"Присуждать премию мира под надуманным предлогом — лишь бы президенту США — означает дискредитировать саму премию", — написал Пушков в Twitter. Он напомнил, что в 2009 награду «ни за что — за пустую болтовню — присудили Обаме, после чего он разбомбил Ливию».
"Премию мира нельзя превращать в фейк. Мир и так уже тонет в фейках", — заключил парламентарий.
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