Пушков призвал не превращать Нобелевскую премию мира в фейк

Присуждение Нобелевской премии мира под надуманным предлогом дискредитирует ее, уверен глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

"Присуждать премию мира под надуманным предлогом — лишь бы президенту США — означает дискредитировать саму премию", — написал Пушков в Twitter. Он напомнил, что в 2009 награду «ни за что — за пустую болтовню — присудили Обаме, после чего он разбомбил Ливию ».

"Премию мира нельзя превращать в фейк. Мир и так уже тонет в фейках", — заключил парламентарий.