В Москве неизвестные ограбили общежитие с мигрантами и избили их

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik . В Москве неизвестные люди с оружием и в масках ворвались в общежитие для мигрантов и ограбили его, сообщила Sputnik Таджикистан юрист для мигрантов Валентина Чупик.

Ограбление произошло утром 26 апреля в общежитии для трудовых мигрантов «Памир-Альянс» на Павелецкой набережной в Москве.

"Это были неизвестные в черной униформе без опознавательных знаков. Все в масках, все вооружены", — сказала юрист Sputnik Таджикистан.

Неизвестные преступники выгнали напуганных жильцов из их комнат, избили и заперли всех вместе в нескольких помещениях. Мужчин было так много, что они поместились в номере только стоя.

Через час на место происшествия прибыли сотрудники ОМОН. Они освободили мигрантов. Когда те вернулись по своим местам, оказалось, что у многих пропали личные вещи и деньги — их ограбили. Дверцы тумбочек и шкафов были выломаны, постельное белье разбросано.

"У гражданина одной из стран Центральной Азии пропали 77 тысяч рублей, у другого — 69 тысяч. Остальные пострадали чуть меньше — у них были украдены от 5 до 22 тысяч рублей", — добавила юрист.

Неизвестно, кто были грабители в униформе, сотрудники полиции ищут напавших на мигрантов преступников.

Общежития «Памир-Альянс» находятся в Москве возле метро «Павелецкая», «Рязанский проспект», «Нагорная», «Измайловская» и «Саларьево». Общежитие гостиничного типа эконом-класса предлагает постояльцам 6-ти, 8-ми, 10-ти и 12-местные номера с двухэтажными кроватями.

В здании имеются кухни, которые оборудованы электроплитами, микроволновыми печами, холодильниками, разделочными столами, телевизорами, электрочайниками.

"Памир-альянс" привлекает мигрантов доступными ценами. Стоимость проживания варьируется от 200 рублей за комнату. Заселение производится комнатами, поэтому трудовым мигрантам, приехавшим группами на заработки очень удобно снимать жилье такого типа.