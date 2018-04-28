В Бурятии названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа»

Общественный совет при МВД Бурятии назвал победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа», который в этом году приурочен к 300-летию российской полиции.

Для участия в творческом состязании поступило около 120 поделок, в том числе 7 коллективных, что значительно больше, чем в прошлом году. Их авторами стали воспитанники детсадов, школьники, дети сотрудников полиции. Подавляющее большинство поделок прислали юные жители Иволгинского района республики.

Но судейскую комиссию поразило не столько количество работ, сколько многообразие форм и техник, в которых они были выполнены. Тесто, дерево, сухие ветки, пластилин, шерсть, бумага и даже пайетки — использовались абсолютно любые материалы. В результате жарких споров и прений жюри, помимо призовых мест, было решено учредить 16 номинаций.

Так, в эксцентричном образе предстал полицейский дядя Степа в аппликации 8-летней улан-удэнки Софии Ахадовой. Его форменное обмундирование было вышито пайетками. Лучшей работой по дереву признана поделка «Полицейский пес Рекс», которого выжег 8-летний Арсен Саян из с. Багдарин. Приятно удивил изготовленный в человеческий рост из картона и бумаги обер-офицер жандармерии. Его автор — 14-летняя Надежда Мункуева из Петропавловки. И это только малая часть отмеченных членами жюри работ.

В тройку победителей вошли: 12-летний Илья Благих из с. Джида с композицией из пластилина «От полиции к полиции», изображающей стражей правопорядка со времен Петра I и до наших дней; 8-летний Алексей Дамбиев с работой из подручных материалов «Кот на дереве». Герой его поделки — сотрудник полиции — помогает плачущей девушке снять с дерева кошку. Третье место занял 7-летний Бато Жамсуев с рисунком из пластилина «300 лет российской полиции». На рисунке девочка прибегает к помощи полицейского, который, являясь стражем правопорядка, всегда придет на помощь.

Лучшие поделки будут направлены в МВД России для участия в финальном этапе конкурса. Победители творческого состязания определятся в мае путем онлайн-голосования на интернет-сайте ведомства и его аккаунтах в социальных сетях.

В ближайшее время Общественный совет наградит победителей регионального этапа.