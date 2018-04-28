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Новая котельная в Тарко-Сале снизит риски аварийных отключений тепла и света
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Новая котельная в Тарко-Сале снизит риски аварийных отключений тепла и света 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 28 апреля, заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасёв работает в Пуровском районе.
Замгубернатора посетил объекты жилищно-коммунального комплекса, в том числе новую котельную на 12,0 МВт в Тарко-Сале. Это современное технологичное оборудование, рассчитанное на длительную, в течение 20 лет до капительного ремонта, эксплуатацию. Процесс эксплуатации котельной максимально автоматизирован — объект работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала с выводом аварийного сигнала на удалённый пульт диспетчера. Основной вид топлива — газ, аварийный — дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Отметим, котельная построена в рамках инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» с общим объёмом капиталовложений порядка 78 млн рублей.
Также Сергей Карасёв провёл расширенное совещание с руководством и главами поселений Пуровского района. В нём приняли участие директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа Дмитрий Афанасьев, представители АО «Ямалкоммунэнерго» и регионального оператора в сфере обращения с отходами ООО «Инновационные технологии».
Совещание прошло в формате открытого диалога. Представители окружной власти не только рассказали о приоритетных направлениях работы в сфере ЖКК, но и выслушали замечания и предложения глав поселений, ответили на вопросы по организации работы в сфере благоустройства, тарифообразования, водоснабжения, подготовки к следующему отопительному сезону, капитального ремонта многоквартирных домов и другие.
Замглавы арктического региона, общаясь с журналистами, отметил: «В условиях Крайнего Севере очень важна энергобезопасность. Обновление объектов генерации позволяет снизить риски аварийных отключений тепла и света в зимний период, кроме того, позволяет ресурсоснабжающей компании сэкономить финансовые средства в связи с тем, что КПД объекта выше, а потерь меньше. Высвободившиеся средства компания может потратить на ремонт сетей, например, строительство и модернизацию других объектов».
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