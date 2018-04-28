В Тобольске сотрудники ГИМС спасли 10 человек и помогли молодой семье

Сегодня утром река еще стояла, а днем 28 апреля лед на Иртыше в районе Тобольска Тюменской области началась подвижка льда. Во время начала ледохода на деревянных мостках соединяющие левый и правый берег реки Иртыш (на ледовой переправе Тобольск — Бекерево) находились 10 человек.

10 апреля состоялось плановое освидетельствование автомобильной переправы Тобольск-Бекерево, через реку Иртыш в Тюменской области. В связи с выходом талой воды на лёд принято решение о закрытии ледовой переправы. Движение автотранспорта было прекращено. Выставлены запрещающие проезд знаки, поставлен шлагбаум и произведено механическое разрушение льда

Для безопасного передвижения пешеходов было организовано движение по деревянным мосткам с поручнями, уложенными на лёд. Сотрудниками Тобольского отделения государственной инспекции по маломерным судам проводилось круглосуточное дежурство на данном участке реки.

«Находившиеся на мостках люди были эвакуированы сотрудниками ГИМС и доставлены на берег с помощью судна на воздушной подушке «Славир». Также инспектора ГИМС помогли создать молодую семью. С левого берега на правый (по просьбе невесты и свадебных гостей) был доставлен мужчина (жених) у которого через час после начала ледохода должна состоятся свадьба», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.