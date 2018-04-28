Ещё
На незаконной автомойке-кальянной возле шоколадной фабрики разобрали второй этаж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

На незаконной автомойке-кальянной возле шоколадной фабрики разобрали второй этаж 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре специалисты сносят незаконную постройку на проспекте Карла Маркса. В субботу, 28 апреля, здесь разобрали второй этаж. Об этом сообщили в администрации Кировского района.
— Следим за ситуацией. Демонтаж строения продолжается, — рассказал представитель районной администрации.
Самострой сносят по решению суда. Еще в 2014 году служители Фемиды обязали владельца здания снести незаконную постройку самостоятельно. Инициативу перехватил департамент градостроительства.
В 2015 году чиновники обратились к служителям Фемиды с просьбой снести постройку за свой счет. Суд удовлетворил ходатайство. Но работы стартовали только во вторник, 17 апреля. 63.ru вёл видеотрансляцию с места событий.
Работы по сносу автомойки-кальянной проводят в несколько этапов. В первые семь дней подрядчик разработал и согласовал проект демонтажа, затем приступил к подготовительным работам. После сноса подрядчик должен будет засеять территорию газоном из мятлика и луговой овсяницы.
Полностью завершить работы на объекте специалисты должны до 2 мая.
63.ru: последние новости
Самарским ветеранам дадут деньги на ремонт квартир В Самаре начали устанавливать указатели с номерами шаттлов до «Самара Арены» Жители области не смогут досрочно проголосовать за губернатора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян68
Анонсировано повышение пенсионного возраста280
Лавров сделал заявление года97
Медведев высказался об уходе на отдых229
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение