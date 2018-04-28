На незаконной автомойке-кальянной возле шоколадной фабрики разобрали второй этаж

Самаре специалисты сносят незаконную постройку на проспекте Карла Маркса. В субботу, 28 апреля, здесь разобрали второй этаж. Об этом сообщили в администрации Кировского района.

— Следим за ситуацией. Демонтаж строения продолжается, — рассказал представитель районной администрации.

Самострой сносят по решению суда. Еще в 2014 году служители Фемиды обязали владельца здания снести незаконную постройку самостоятельно. Инициативу перехватил департамент градостроительства.

В 2015 году чиновники обратились к служителям Фемиды с просьбой снести постройку за свой счет. Суд удовлетворил ходатайство. Но работы стартовали только во вторник, 17 апреля. 63.ru вёл видеотрансляцию с места событий.

Работы по сносу автомойки-кальянной проводят в несколько этапов. В первые семь дней подрядчик разработал и согласовал проект демонтажа, затем приступил к подготовительным работам. После сноса подрядчик должен будет засеять территорию газоном из мятлика и луговой овсяницы.

Полностью завершить работы на объекте специалисты должны до 2 мая.