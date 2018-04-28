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Игорь Орлов заявил, что не допустит оппозиционных митингов в Поморье
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Игорь Орлов заявил, что не допустит оппозиционных митингов в Поморье 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
На слёте добровольцев в Бабонегово, прошедшем 20-22 апреля, губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что не допустит 5-го мая оппозиционных акций в Архангельске.
Как сообщает «Двина Сегодня», ответ прозвучал на вопрос координатора штаба Навального Александра Пескова. Тот спросил главу Поморья о постоянном противодействии властей Архангельска проведению митингов и шествий оппозиции и пригласил на готовящийся 5 мая митинг, чтобы ответить на вопросы собравшихся.
В ответ Игорь Орлов высказал личное отношение к оппозиционным действиям.
«У нас в подворотнях и подростки иногда собираются, чтобы подраться — мы же не участвуем в этих мероприятиях, — заявил губернатор. — Не поддерживаем и не собираемся поддерживать дальше. Всё, что будет в моих силах, я сделаю, чтобы этих глупостей на территории области не проходило, потому что считаю, что вы несёте региону вред. Мы что, хотим революцию? Я — нет!».
Напомним, мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 5 мая на проспекте Сахарова.
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