Леонид Слуцкий борется за внимание СМИ с помощью Telegram

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который ранее был обвинен в сексуальных домогательствах к журналисткам, стал объектом насмешек в социальных сетях. Поводом послужило его заявление об открытии собственного канала в запрещенном на территории РФ мессенджере Telegram.

Пользователи социальных сетей в комментариях к посту Слуцкого отмечают, что с нетерпением ждут ярких историй о новых джентльменских приключениях парламентария.

Политолог Владимир Киреев считает, что «своими действиями депутат Слуцкий пытается вернуть к себе внимание СМИ, которого он был лишен из-за инцидента с журналистками».

Напомним, что три журналистки, представляющие «Русскую службу Би-би-си» , телеканалы «Дождь» и RTVI, обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. В среду, 21 марта, комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток и пришла к выводу, что обвинения в адрес депутата бездоказательны. После этого несколько российских изданий объявили парламентарию и Госдуме бойкот.