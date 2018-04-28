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Леонид Слуцкий борется за внимание СМИ с помощью Telegram
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Леонид Слуцкий борется за внимание СМИ с помощью Telegram 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который ранее был обвинен в сексуальных домогательствах к журналисткам, стал объектом насмешек в социальных сетях. Поводом послужило его заявление об открытии собственного канала в запрещенном на территории РФ мессенджере Telegram.
Пользователи социальных сетей в комментариях к посту Слуцкого отмечают, что с нетерпением ждут ярких историй о новых джентльменских приключениях парламентария.
Политолог Владимир Киреев считает, что «своими действиями депутат Слуцкий пытается вернуть к себе внимание СМИ, которого он был лишен из-за инцидента с журналистками».
Напомним, что три журналистки, представляющие «Русскую службу Би-би-си», телеканалы «Дождь» и RTVI, обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. В среду, 21 марта, комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток и пришла к выводу, что обвинения в адрес депутата бездоказательны. После этого несколько российских изданий объявили парламентарию и Госдуме бойкот.
При этом, стоит заметить, канал в мессенджере Telegram — не единственная выходка Слуцкого за последние два дня. Вчера он умудрился уснуть во время выступления президента России Владимира Путина на встрече с Советом законодателей РФ.
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