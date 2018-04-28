Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 244 

Полеты в новом качестве
Местный бомонд и общественность занимает дума о том, когда же областное правительство договорится с компанией «Новапорт» о реконструкции аэропорта «Омск-Федоровка». Идет слух, что переговоры застряли на этапе, сколько бюджетных средств будет вложено помимо частных инвестиций. «Новапорт» настаивает поделить затраты поровну, команда врио губернатора Александра Буркова пытается взвалить основную ношу сметы в 10 млрд рублей на частного инвестора. Подобный тупик, как сообщают инсайдеры, привел к тому, что «Новапорт» переориентировался на более сговорчивые регионы.
Комментарий: проведем реконструкцию «Леонова» в едином стиле
К несчастью для омичей, инсайдерская информация подтвердилась: врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и владелец «Новапорта» Роман Троценко ударили по рукам. Это означает, что «Новапорт» приступит к реконструкции аэропорта имени Алексея Леонова, вложив по приблизительным оценкам до 1,4 млрд рублей. «По проекту будет построено новый терминал, а старые сделаем похожими на него, чтобы все было в едином стиле. Обещаем, что проведение строительных работ не потребует закрытия „Леонова“. Срок окончания строительства — 2020 год», — сообщили в «Н овапорте».
«Минстрой? Давай, до свидания!»
Обманутые дольщики в Новосибирске — группа весьма активная и инициативная, поэтому их деятельность всегда сопровождается обилием самой разной информации. По слухам, обманутые дольщики намерены потребовать в самом скором времени отставки руководителя регионального министерства строительства. Говорят, что это требование будет озвучено на протестных акциях, которые планируются в ближайшем будущем.
Комментарий: отставкой дело не решить
Депутат новосибирского горсовета Валерий Науменко заявил: «Отставкой одного министра вопрос не решить. Тем более, что он назначен относительно недавно, и не при нем эта проблема началась. Нужно спрашивать с предыдущего руководства Новосибирска и Новосибирской области, при котором земля под застройку выделялась как попало и кому попало по принципу „кум, сват, брат“.
Аграриям больших кредитов не видать
Новосибирских аграриев ждут трудные времена — сарафанное радио сообщает, что сейчас им будет еще труднее, чем год назад добывать так необходимые кредитные ресурсы. По слухам, банки дают сельхозпроизводителям денег меньше каждый год, и этот исключением не станет. Тем более, что льготное кредитование для фермеров области также доступно в очень скромном объеме.
Комментарий: не можем удовлетворить все потребности
Председатель крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области АККОН Юрий Шелудяков отметил: „За последние четыре года в регионе резко обострилась проблема доступности кредитных средств для крестьянских и фермерских хозяйств. Речь идет о займах, как на оборотные цели, так и на инвестиции. В 2013 году малые формы хозяйствования региона привлекли в банках 430 млн рублей, в 2017 году — 247 млн рублей и это на фоне роста цен на материальные ресурсы на 40–60%. Потребность в кредитных ресурсах в последние годы в регионе удовлетворяется менее чем на 25%“.
Кемеровская область
Салют под вопросом
Кемерово — не место для увеселительных мероприятий. Во всяком случае, на ближайшее время. Такой лейтмотив у слухов, которые захватили городские паблики в соцсетях. На этом фоне активно идут разговоры, что мэрия отменила праздничный салют на 9 мая. Вроде как отмечать фейерверком День Победы спустя полтора месяца после трагедии в „Зимней вишне“ — не самое верное решение. Да и опять, правила пожарной безопасности, вдруг чего случится.
Комментарий: голосование покажет
И в самом деле, первоначально мэр Илья Середюк планировал обойтись без фейерверка с Университетского моста, но после ряда гневных писем от ветеранов переменил свое мнение. Правда к тому моменту было уже поздно проводить тендер и мэрия придумала соломоново решение. „Мы объявили голосование, оно продлится до конца апреля. В случае подавляющего большинства выступивших за организацию салюта, есть возможность обойтись силами спонсоров. Они готовы предоставить около 500 тыс. рублей необходимых для закупки оборудования“, — рассказали в пресс-центре мэрии Кемерова.
Столбовой бизнес приказал долго жить
По слухам, возле красноярского заповедника „Столбы“ сносят все без исключения здания и строения, включая базы отдыха и кафе. Красноярцы обсуждают эту информацию в соцсетях и реагируют на нее по-разному. Одни уверены, что чем меньше следов присутствия человека рядом с заповедником — тем лучше. Другие напоминают: вроде бы так давно говорится о развитие туризма в Красноярске, и какой тогда туризм, если людям негде будет даже перекусить?
Комментарий: снесут незаконно построенный объект
Как рассказали в краевой прокуратуре, снесена будет пока только одна, построенная незаконно база отдыха. Оказывается, со слов работников прокуратуры, еще в 2014 году администрация города сдала на три года в аренду компании „ЕТС“ земельный участок в 15 тыс. кв. метров на реке Базаиха, в непосредственной близости от Столбов, под строительство базы отдыха.
В 2015 году краевой арбитражный суд признал такое решение незаконным и обязал арендаторов вернуть землю городу. Однако компания „ЕТС“ успела в Росреестре зарегистрировать незаконную сделку и начать строительство. Через какое-то время компания „ЕТС“ перепродала недостроенные объекты.
Сейчас Свердловский районный суд Красноярска удовлетворил иск прокуратуры, прекратил право собственности „ЕТС“ на недострои и обязал компанию снести объекты, освободить незаконно полученную землю и передать ее администрации Красноярска.
Гималайские легионеры? В сборную зоопарка!
Животные из парка флоры и фауны „Роев ручей“ — радость и умиление красноярцев. Звери — любимцы горожан. Особенно медведи. Рядом с вольерами, где живут, например, белые мишки, посетителей традиционно больше всего: красноярцы любят наблюдать, как они ныряют и играют. А сейчас в городе обсуждают такую новость: новорожденных гималайских медвежат, детенышей медведей Ёжика и Азы, сотрудники „Роева ручья“ научат играть в футбол. Горожане ждут не дождутся, когда на это замечательное зрелище можно будет полюбоваться.
Комментарий: пока назвали в честь футболистов
Слухи о спортивной карьере мишек сильно преувеличены. В „Роевом ручье“ рассказали, что медвежат пока только назвали в честь легендарных футболистов — Льва Яшина и Эдуарда Стрельцова. Медвежата Яшин и Стрельцов получили такие имена, поскольку родились в год проведения чемпионата мира по футболу в России. Специально учить их игре в футбол (равно как и чему бы то ни было другому), конечно, никто не будет: звери в „Роевом ручье“ живут привольно и время проводят по своему усмотрению. Впрочем, если мишки сами проявят интерес к спорту, никто им в этом препятствовать не будет.
Конец для „Знаменского“
Слухи о ликвидации рынка „Знаменский“ начались еще в середине прошлого года. В прессе появилось множество комментариев иркутян, невольных работой рынка, а также иркутских депутатов, заявивших, что люди уже готовы митинговать для того, чтобы рынок закрыли. После обвинений в том, что арендаторы рынка расположили часть объектов в водоохранной зоне реки Ушаковка, вопрос с закрытием рынка считался уже решенным.
Комментарий: разрешение имеется и отходы не сливаем
Директор ТЦ „Знаменский“ Сергей Скворцов все обвинения отрицает. По его словам, территория рынка изначально застраивалась на основании разрешительных документов, но завершить оформление собственники не смогли. „Минимущества выделило нам участок под рынком по мировому соглашению на год вперед, — заявил директор. — У контролирующих органов также нет претензий к постройкам: неправда, что „Знаменский“ расположен в водоохранной зоне, как и сообщения о том, что отходы предприниматели сливают в Ушаковку. Наш рынок — единственный объект у реки, подключенный к централизованным сетям“.