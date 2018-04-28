Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 244

Полеты в новом качестве

Местный бомонд и общественность занимает дума о том, когда же областное правительство договорится с компанией «Новапорт» о реконструкции аэропорта «Омск-Федоровка». Идет слух, что переговоры застряли на этапе, сколько бюджетных средств будет вложено помимо частных инвестиций. «Новапорт» настаивает поделить затраты поровну, команда врио губернатора Александра Буркова пытается взвалить основную ношу сметы в 10 млрд рублей на частного инвестора. Подобный тупик, как сообщают инсайдеры, привел к тому, что «Новапорт» переориентировался на более сговорчивые регионы.

Комментарий: проведем реконструкцию «Леонова» в едином стиле

К несчастью для омичей, инсайдерская информация подтвердилась: врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и владелец «Новапорта» Роман Троценко ударили по рукам. Это означает, что «Новапорт» приступит к реконструкции аэропорта имени Алексея Леонова, вложив по приблизительным оценкам до 1,4 млрд рублей. «По проекту будет построено новый терминал, а старые сделаем похожими на него, чтобы все было в едином стиле. Обещаем, что проведение строительных работ не потребует закрытия „Леонова“. Срок окончания строительства — 2020 год», — сообщили в «Н овапорте».

Обманутые дольщики в Новосибирске — группа весьма активная и инициативная, поэтому их деятельность всегда сопровождается обилием самой разной информации. По слухам, обманутые дольщики намерены потребовать в самом скором времени отставки руководителя регионального министерства строительства. Говорят, что это требование будет озвучено на протестных акциях, которые планируются в ближайшем будущем.

Комментарий: отставкой дело не решить

Депутат новосибирского горсовета Валерий Науменко заявил: «Отставкой одного министра вопрос не решить. Тем более, что он назначен относительно недавно, и не при нем эта проблема началась. Нужно спрашивать с предыдущего руководства Новосибирска и Новосибирской области, при котором земля под застройку выделялась как попало и кому попало по принципу „кум, сват, брат“.

Аграриям больших кредитов не видать

Новосибирских аграриев ждут трудные времена — сарафанное радио сообщает, что сейчас им будет еще труднее, чем год назад добывать так необходимые кредитные ресурсы. По слухам, банки дают сельхозпроизводителям денег меньше каждый год, и этот исключением не станет. Тем более, что льготное кредитование для фермеров области также доступно в очень скромном объеме.

Комментарий: не можем удовлетворить все потребности

Председатель крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области АККОН Юрий Шелудяков отметил: „За последние четыре года в регионе резко обострилась проблема доступности кредитных средств для крестьянских и фермерских хозяйств. Речь идет о займах, как на оборотные цели, так и на инвестиции. В 2013 году малые формы хозяйствования региона привлекли в банках 430 млн рублей, в 2017 году — 247 млн рублей и это на фоне роста цен на материальные ресурсы на 40–60%. Потребность в кредитных ресурсах в последние годы в регионе удовлетворяется менее чем на 25%“.

Кемеровская область

Салют под вопросом

Кемерово — не место для увеселительных мероприятий. Во всяком случае, на ближайшее время. Такой лейтмотив у слухов, которые захватили городские паблики в соцсетях. На этом фоне активно идут разговоры, что мэрия отменила праздничный салют на 9 мая. Вроде как отмечать фейерверком День Победы спустя полтора месяца после трагедии в „Зимней вишне“ — не самое верное решение. Да и опять, правила пожарной безопасности, вдруг чего случится.

Комментарий: голосование покажет

И в самом деле, первоначально мэр Илья Середюк планировал обойтись без фейерверка с Университетского моста, но после ряда гневных писем от ветеранов переменил свое мнение. Правда к тому моменту было уже поздно проводить тендер и мэрия придумала соломоново решение. „Мы объявили голосование, оно продлится до конца апреля. В случае подавляющего большинства выступивших за организацию салюта, есть возможность обойтись силами спонсоров. Они готовы предоставить около 500 тыс. рублей необходимых для закупки оборудования“, — рассказали в пресс-центре мэрии Кемерова.

Столбовой бизнес приказал долго жить

По слухам, возле красноярского заповедника „Столбы“ сносят все без исключения здания и строения, включая базы отдыха и кафе. Красноярцы обсуждают эту информацию в соцсетях и реагируют на нее по-разному. Одни уверены, что чем меньше следов присутствия человека рядом с заповедником — тем лучше. Другие напоминают: вроде бы так давно говорится о развитие туризма в Красноярске , и какой тогда туризм, если людям негде будет даже перекусить?

Комментарий: снесут незаконно построенный объект

Как рассказали в краевой прокуратуре , снесена будет пока только одна, построенная незаконно база отдыха. Оказывается, со слов работников прокуратуры, еще в 2014 году администрация города сдала на три года в аренду компании „ЕТС“ земельный участок в 15 тыс. кв. метров на реке Базаиха, в непосредственной близости от Столбов, под строительство базы отдыха.

В 2015 году краевой арбитражный суд признал такое решение незаконным и обязал арендаторов вернуть землю городу. Однако компания „ЕТС“ успела в Росреестре зарегистрировать незаконную сделку и начать строительство. Через какое-то время компания „ЕТС“ перепродала недостроенные объекты.

Сейчас Свердловский районный суд Красноярска удовлетворил иск прокуратуры, прекратил право собственности „ЕТС“ на недострои и обязал компанию снести объекты, освободить незаконно полученную землю и передать ее администрации Красноярска.

Гималайские легионеры? В сборную зоопарка!

Животные из парка флоры и фауны „Роев ручей“ — радость и умиление красноярцев. Звери — любимцы горожан. Особенно медведи. Рядом с вольерами, где живут, например, белые мишки, посетителей традиционно больше всего: красноярцы любят наблюдать, как они ныряют и играют. А сейчас в городе обсуждают такую новость: новорожденных гималайских медвежат, детенышей медведей Ёжика и Азы, сотрудники „Роева ручья“ научат играть в футбол. Горожане ждут не дождутся, когда на это замечательное зрелище можно будет полюбоваться.

Комментарий: пока назвали в честь футболистов

Слухи о спортивной карьере мишек сильно преувеличены. В „Роевом ручье“ рассказали, что медвежат пока только назвали в честь легендарных футболистов — Льва Яшина Эдуарда Стрельцова . Медвежата Яшин и Стрельцов получили такие имена, поскольку родились в год проведения чемпионата мира по футболу в России . Специально учить их игре в футбол (равно как и чему бы то ни было другому), конечно, никто не будет: звери в „Роевом ручье“ живут привольно и время проводят по своему усмотрению. Впрочем, если мишки сами проявят интерес к спорту, никто им в этом препятствовать не будет.

Конец для „Знаменского“

Слухи о ликвидации рынка „Знаменский“ начались еще в середине прошлого года. В прессе появилось множество комментариев иркутян, невольных работой рынка, а также иркутских депутатов, заявивших, что люди уже готовы митинговать для того, чтобы рынок закрыли. После обвинений в том, что арендаторы рынка расположили часть объектов в водоохранной зоне реки Ушаковка, вопрос с закрытием рынка считался уже решенным.

Комментарий: разрешение имеется и отходы не сливаем