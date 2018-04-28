Саратовцы просят выпустить осужденного экс-директора гимназии на свободу

Киреев был приговорен к двум годам колонии общего режима за растрату. Следствие установило, что в учреждении пять лет на должности педагога дополнительного образования числилась «мертвая душа». Зарплату за нее получал сам директор (в общей сложности более 600 тысяч рублей).

Знакомые осужденного говорят, что могут охарактеризовать его только с положительной стороны. На платформе Change.org появилась петиция с требованием отмены приговора директору. За два дня ее подписали почти 400 человек. Не меньше голосов собрано и под бумажной версией этого обращения, утверждают защитники Киреева.

Киреев сам учился в этой гимназии, начинал там работать учителем. Он проработал там 37 лет, при этом, отмечают авторы петиции, из-за недофинансирования учреждения вынужден был иногда выполнять чужую работу — например, чистить снег. В начале прошлого года он был уволен.

В петиции говорится, что Киреев «не заслуживает такого наказания». Суд просят принять во внимание вклад осужденного в воспитание детей и смягчить приговор, отпустив его из колонии.