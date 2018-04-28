В Новосибирске пройдет конференция по рекламе в социальных сетях SMM-Десант 

В докладах конференции будет сделан акцент на кейсы регионального бизнеса, с небольшими и средними суммами, но с амбициозными задачами.
Темы некоторых выступлений:
— Особенности SMM ВКонтакте в регионах: реальные кейсы с малыми бюджетами до 20 тысяч рублей в месяц.
— Комплексное продвижение локального бизнеса во всех соцсетях одновременно.
— Продвижение регионального бизнеса на Youtube, когда денег практически нет.
На «SMM-Десанте» в Новосибирске выступят около 20 топовых спикеров, среди которых:
— Дмитрий Румянцев, эксперт по комплексному интернет-маркетингу, автор книги-бестселлера «Продвижение бизнеса ВКонтакте».
— Сергей Федюнин, создатель сообщества ВКонтакте «Практика SMM.
— Дарья Манелова, инстамаркетолог, основатель компании Bright Mind.
Второй день „SMM-Десанта“ — день воркшопов, участники которых, работая в малых группах, получат готовые стратегии продвижения своих проектов в соцсетях.
Организаторы — создатели известных федеральных конференций „Суровый питерский SMM“ и „Найди свой трафик“. Предыдущий „SMM-Десант“ в Екатеринбурге в феврале 2018 г. посетили более 470 человек.
Для кого: для владельцев бизнеса, интернет-маркетлогов, SMM-специалистов, блогеров, фрилансеров.
Участники, которые не смогут приехать лично, могут купить видеозаписи и презентации всех докладов.
Купить билеты и посмотреть программу можно на сайте конференции.