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Володин осмотрел реконструированный парк в городе Вольске Саратовской области
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Володин осмотрел реконструированный парк в городе Вольске Саратовской области 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 28 апреля 2018 года осмотрел реконструированный по его инициативе в 2017 году парк в городе Вольске Саратовской области. Об этом сообщается на сайте телеканала «Саратов 24».
Парк был реконструирован по предложению председателя Госдумы в 2017 году. Сейчас рабочие занимаются благоустройством парка после зимы.
«Вот сейчас дождик прошёл, хорошо. Строители должны понять, где надо подсыпать грунта. Сделать искусственный ручей. Хорошо, что мы не торопились, хорошо, что есть возможность всё продумать и сделать качественно. Ведь делаем для себя, для жителей Вольска», — сказал Володин.
В сообщении отмечается, что дизайн парка разработали студенты и преподаватели Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова и Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина с учётом исторических особенностей Вольска.
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