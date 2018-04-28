Литературно-поэтическая встреча состоялась в одной из школ Коптева

В стенах актового зала школы №1576 района Коптево прошла литературно-поэтическая встреча «Проза и поэзия в витринах школьного Музея 46-го авиаполка».

— Встречу посвятили памяти «крылатых защитниц Отечества» — летчиц трех женских авиаполков. На встрече присутствовали потомки участниц 46-го авиаполка, члены совета школьного музея, военно-исторического клуба «Авиагруппа 122», член Союза писателей России Александр Крохин и многие другие, — поделились организаторы мероприятия.

На встрече прозвучали стихи и отрывки из произведений о подвигах летчиц. Ведущими мероприятия стали одиннадцатиклассники. (ео)