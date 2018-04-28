Ещё
5 новых мест, чтобы выбросить использованные батарейки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

5 новых мест, чтобы выбросить использованные батарейки 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани открылись точки по утилизации использованных батареек. Батарейки опасны тем, что в них есть тяжелые металлы, которые загрязняют окружающую среду. Одна батарейка, выкинутая в мусорное ведро, загрязняет около 20 кв. метров земли. Это территория, на которой могут жить два крота, один еж, несколько тысяч дождевых червей и расти два дерева.
Новые точки для утилизации батареек открылись по следующим адресам:
• Адоратского, 21А, кор. 2 («Лента»)
• Закиева, 10 («Лента»)
• Комиссара Габишева, 32 («Лента»)
• Рихарда Зорге, 11Б («Лента»)
• Проспект Победы, 141, ТЦ МЕГА (ОБИ)
Из 1 000 тонн батареек можно получить около 80 тонн цинка, 100 тонн графита и 300 тонн марганца. Материалы, полученные при переработке батареек, можно будет использовать при изготовлении карандашей, минеральных удобрений или даже рельсов.
Читайте также:
Куда пойдут трамвайные линии от «Салават Купере»
Клещевой сезон начался! Как его пережить?
Казанский Портал: последние новости
Казань объединят с Самарой и Ульяновском в одну транспортную агломерацию Госсовет РТ против того, чтобы татарский язык был факультативом Как в Казани будет работать «последняя миля»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян68
Анонсировано повышение пенсионного возраста280
Лавров сделал заявление года97
Медведев высказался об уходе на отдых229
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение