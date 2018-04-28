5 новых мест, чтобы выбросить использованные батарейки

Казани открылись точки по утилизации использованных батареек. Батарейки опасны тем, что в них есть тяжелые металлы, которые загрязняют окружающую среду. Одна батарейка, выкинутая в мусорное ведро, загрязняет около 20 кв. метров земли. Это территория, на которой могут жить два крота, один еж, несколько тысяч дождевых червей и расти два дерева.

Новые точки для утилизации батареек открылись по следующим адресам:

• Адоратского, 21А, кор. 2 («Лента»)

• Закиева, 10 («Лента»)

• Комиссара Габишева, 32 («Лента»)

• Рихарда Зорге, 11Б («Лента»)

• Проспект Победы, 141, ТЦ МЕГА ( ОБИ

Из 1 000 тонн батареек можно получить около 80 тонн цинка, 100 тонн графита и 300 тонн марганца. Материалы, полученные при переработке батареек, можно будет использовать при изготовлении карандашей, минеральных удобрений или даже рельсов.

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