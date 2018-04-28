Медработникам Подмосковья выдали свидетельства на получение субсидии 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков вручил работникам медицинских учреждений специальные свидетельства на получение жилищной субсидии. Об этом сообщил телеканал «360».
"Свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» получили семнадцать специалистов сферы здравоохранения Подмосковья", — рассказал Дмитрий Марков.
Также министр добавил, что в 2018 году медицинским работникам региона планируется выдать 280 таких свидетельств.
Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Чтобы войти в программу, специалист должен соответствовать ряду требований. Так, участник должен работать в организации здравоохранения Подмосковья. Кроме того, у него должно быть соглашение по осуществлению трудовой деятельности на срок не менее 10 лет. Всего с начала действия «Социальной ипотеки» и до конца текущего года свидетельства на получение субсидии вручат более 800 специалистам.