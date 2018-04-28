Медработникам Подмосковья выдали свидетельства на получение субсидии

"Свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» получили семнадцать специалистов сферы здравоохранения Подмосковья", — рассказал Дмитрий Марков.

Также министр добавил, что в 2018 году медицинским работникам региона планируется выдать 280 таких свидетельств.

Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Чтобы войти в программу, специалист должен соответствовать ряду требований. Так, участник должен работать в организации здравоохранения Подмосковья. Кроме того, у него должно быть соглашение по осуществлению трудовой деятельности на срок не менее 10 лет. Всего с начала действия «Социальной ипотеки» и до конца текущего года свидетельства на получение субсидии вручат более 800 специалистам.