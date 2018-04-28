Глава Ростовской области присвоил Миллерово звание «Города воинской доблести» 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев присвоил Миллерово звание «Города воинской доблести», пишет RostovGazeta со ссылкой на сообщение правительства региона.
«Ранее подобное звание получили еще несколько населенных пунктов, в том числе хутор Красновка, поселки Войково, Тарасовский. Здесь во время ВОВ шли ожесточенные боевые действия», — следует из сообщения.
Губернатор также поручил Минкультуры области провести ревизию памятных мест. Всего за два года активисты внесли свыше 3 тыс. предложений, в том числе проекты, связанные с проблемами благоустройства и экологии.