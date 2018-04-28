Глава Ростовской области присвоил Миллерово звание «Города воинской доблести»

«Ранее подобное звание получили еще несколько населенных пунктов, в том числе хутор Красновка, поселки Войково, Тарасовский. Здесь во время ВОВ шли ожесточенные боевые действия», — следует из сообщения.