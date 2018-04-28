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Глава Ростовской области присвоил Миллерово звание «Города воинской доблести»
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Глава Ростовской области присвоил Миллерово звание «Города воинской доблести» 

Rambler News Service 1 час назад
Губернатор Ростовской области Василий Голубев присвоил Миллерово звание «Города воинской доблести», пишет RostovGazeta со ссылкой на сообщение правительства региона.
«Ранее подобное звание получили еще несколько населенных пунктов, в том числе хутор Красновка, поселки Войково, Тарасовский. Здесь во время ВОВ шли ожесточенные боевые действия», — следует из сообщения.
Губернатор также поручил Минкультуры области провести ревизию памятных мест. Всего за два года активисты внесли свыше 3 тыс. предложений, в том числе проекты, связанные с проблемами благоустройства и экологии.
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